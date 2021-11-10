前不久，西班牙埃菲社驻华记者站负责人哈维尔·加西亚在社交媒体上表露心声，称“令人厌烦的反华信息战”几乎耗尽他的所有职业理想，令他不得不放弃从事了30多年的新闻工作。无独有偶，法国知名评论家、记者马克西姆·维瓦斯日前在美国一家公开请愿网站上发表言论，呼吁用真实且公正的态度对待中国，然而，帖子很快就遭到了删除。

资深媒体人的无奈与挣扎，再次暴露出个别西方媒体的“逢中必反”，已到了违背基本职业道德、让自己人都难以忍受的地步。近年来，越来越多像加西亚、维瓦斯这样的西方记者、学者等相关人士开始主动反思西方日益固化与污名化的“中国叙事”，但只要稍有“为中国说话”的动向，就必然遭遇以“政治正确”为由的各种打压。言论再真实，只要违背了某些人的特定利益，就要极尽扼杀；而某些颠倒是非的言辞，只要能给政客带来好处，就可以一路放行，这种极端扭曲的舆论场，正在西方社会构筑起某种“皇帝新装”般的假象。

西方所谓“言论自由”的实质，是“只问立场，不问是非”，其目标大概有两个：其一，为其内部的党争极化制造所谓“合理性”。比如，某一党从其偏狭的特殊利益出发而反对另外一个党的政策议程，甚至对对手抹黑攻击，事实上是完全置国家、民众利益于不顾的，但在他们口中，这就叫“言论自由”。其二，为霸凌其他国家寻找理由。当西方政客想对外强行推行其“价值观”与“意识形态”时，仿佛只要树起“民主”“人权”的幌子，就可以肆无忌惮地攻击别国，以此介入、干涉别国内部事务，从而实现自身的霸权与私利。

虚伪畸形的“言论自由”，将西式双标展现得淋漓尽致，更折射出其深陷制度困境而无法自拔的焦躁与绝望。很长一段时间以来，西方在政治、经济、社会发展等诸多领域早就呈现出不可调和的多重矛盾。特别是新冠肺炎疫情发生以来，应急管理缺位、资源分配不公、族裔冲突加剧、“政治病毒”肆虐等危机，一次次证明着西方国家的治理失败。面对这些问题，一些人拒绝自我反思，反而发明出一套奇谈怪论，将诸多问题归结为其是在捍卫所谓的个人“自由”。更为恶劣的是，在这种亟须重大改革的节点上，某些政客不但在特殊利益的驱使下不顾公益、抱残守缺，且持续歪曲中国发展与进步，想要在“中国叙事”上混淆视听、颠倒黑白，通过所谓“中国威胁”来给自己“解套”。

“言论自由”不该成为特殊私利的“护身符”与“挡箭牌”，自欺欺人，饮鸩止渴，更会让自身站在历史发展的错误一面。中国的持续发展是对世界的最大贡献，为解决人类问题贡献了智慧。从这个客观事实出发，读懂中国，才能读懂世界。一味自我蒙蔽于被别有用心歪曲的“中国叙事”，最终只会与世界隔绝、与时代脱轨。

（原标题：西式“言论自由”背后的双标与绝望）

作者 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、当代政党研究平台研究员 刁大明

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