人民网曼谷11月10日电 （记者孙广勇）11月10日，泰国孔敬大学孔子学院“泰国本土中文教师高级研修班”顺利结业。此次研修班为期三个月，包括十场专家讲座和学术沙龙，学员涵盖了泰国教育部基教委、职教委、民教委、高教部的本土中文教师共220人，线上覆盖总人数达3000人。

此次活动是孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心成立后首次组织的研修活动，邀请了北京语言大学刘珣教授，西南大学邱睿副教授，朱拉隆功大学孔子学院高级顾问傅增有教授等中泰高校国际中文教育领域的知名专家学者。研修课程得到了学员们的一致好评，他们表示非常期待孔敬孔院组织更多的研修活动。此次研修班学员的年龄跨度很大，有刚刚踏上讲台的新手教师，也有从事中文教育工作数十年的前辈，他们在一起交流学习，畅所欲言。

泰国本土中文教师吉塔实是西南大学汉语国际教育专业的硕士毕业生，毕业后在泰国乌隆府从事中文教学工作，一段时间来，他在具体的教学过程中遇到很多困惑，他第一时间报名了研修班。“想不到第一场讲座的主讲嘉宾就是刘珣教授，刘珣教授是国际中文教育领域的老前辈，很多中文老师都是读着刘珣教授的著作不断学习、成长起来的。这次研修班，就像是一次线上充电，给我提供了很好的通道和平台，解答了我的很多困惑。”吉塔实表示。

提叻坤是泰国皇太后大学的一位本土汉语教师，在《中国人的宇宙观——从嫦娥奔月神话到当代探月航天》讲座结束后，她欣喜地说：“真没想到，中国文化可以这样教。”

语言教学与文化教学息息相关，一直以来，浅尝辄止的文化教学总是无法真正向泰国学生解码中国文化基因，但西南大学邱睿副教授通过一场趣味性与研究性相结合的示范讲座，生动展示了神话故事与当代中国的古今传承，深刻讲解了文化教学与研究的思路和方法。邱睿表示，师生之间应该彼此走进对方的世界，就像水灯节泰国人放水灯祈求风调雨顺一样，中国人在中秋节赏月拜月也同样体现着中国人尊重和敬畏自然的文化理念，这是一脉相通的。“中文教师就是要挖掘深层次的文化根源，引导学生树立正确的文化态度，这才是文化教学的落脚点。”

新冠肺炎疫情下，泰国孔敬孔院的教学培训、汉语考试、文化活动都面临挑战，孔院的中国老师们在线上教学的过程中，发现了不少问题。“语言教学有特殊性，如果不面授，学习效率会大打折扣，所以如何让本土教师在学校起到中文教学的主导作用，这是目前面临的最关键的问题”，孔敬孔院教学负责人李丽玲说。

8月，“孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心”应运而生，孔敬孔院中方院长耿军表示，首期研修班取得了圆满成功，学员受众多，讲座水平高，研学范围广。孔敬孔院一直致力于解决泰国师生教学科研的实际需要，深入服务中文教育事业在泰推进发展，孔院即将拉开本土中文教师教学技能巡回赛，与外研社、西南大学出版社、新华乐知文化传播公司等出版和文化机构合作，开展系列巡回培训、展演和比赛活动，同时继续与中文联盟及有关单位开展业务合作，进一步探索新形势下本土中文教师培训的新模式，争取实现打造本土中文师资培训优质品牌项目的目标。

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