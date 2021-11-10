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中国驻美大使秦刚：希望旅美侨胞发挥桥梁作用，促进中美友好合作

2021年11月10日14:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿11月9日电 （记者李志伟）11月9日，中国驻美国大使秦刚在纽约会见当地侨界代表并座谈，中国驻纽约总领馆黄屏总领事主持会议。来自纽约地区11名侨团负责人出席。

与会侨领在发言中介绍了各侨团在维护华侨华人权益、反“独”促统、促进中美友好以及弘扬中华文化等情况，纷纷表达了对实现中华民族伟大复兴的热切期盼、对中美关系重回健康稳定发展轨道的期许，并表示要积极承担起历史所赋予的责任与使命，发挥侨界独特作用，以实际行动为中华民族伟大复兴和中美关系发展贡献力量。

秦刚向侨领们介绍了今日中国的发展成就和中美关系的发展情况，指出今日之中国繁荣昌盛、日新月异，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民万众一心，正朝着中华民族伟大复兴的目标跨步前行，不懈奋斗。当前中美关系遇到严重困难，怎样处理好双边关系不仅攸关世界前途命运，也关乎在美侨胞生存与发展的切身利益问题。台湾问题是中美关系中突出的问题，台湾民进党当局拒不承认“九二共识”，搞“台独”越走越远，制造两岸关系紧张，“台独”绝没有好下场。

秦刚强调，在中华民族迈向伟大复兴的新征程上，在中美关系重构的过程中，包括美东侨界在内的广大旅美侨胞不能缺席，希望旅美广大侨胞在当前关键历史时期，深入思考怎样适应新形势的发展变化，坚定信心，与时俱进，加强团结，形成合力；勇敢表达关切诉求，维护自身正当权益；坚决反对“台独”，为实现祖国统一贡献力量；发挥桥梁作用，促进中美友好合作。

秦刚最后强调，驻美使领馆将继续服务好侨胞，为大家做好事、办实事，解难事。

(责编：王禹蘅、常红)

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