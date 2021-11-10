黄浦江畔，金桂飘香，第四届中国国际进口博览会于10日落下帷幕。六天来，“四叶草”形状的国展中心人潮涌动，不远万里而来的参展商在此展示产品、洽谈合作、签约订单……

进博会持续走红，靠的是各国看到了中国扩大高水平开放的坚定信心，疫情环境下，对共享中国发展机遇的不减热情，对建设开放型世界经济的殷殷期待。

中国决心：持续扩大高水平开放

从乐高悟空小侠套装到如胜牛奶榛子巧克力套装、从“空气胶囊”到AI智能清洁机器人、从医药企业的多个“进博宝宝”到适合婴幼儿上雪道的滑雪板……大量企业将新品选在进博会这一平台首发。在有新品推出的展区内，人头攒动，大排长队。

展示、洽谈、对接客户、布局市场……这个平台的背后是如大海般广阔的中国市场。展品变商品、爆款品，参展商变采购商、投资商，在这里有无限可能。

来自127个国家和地区的近3000家参展商集中亮相，世界500强和行业龙头企业“回头率”超过80%，企业展总面积超过36万平方米……数字的背后是企业实实在在的获得感、产出率，“买全球、卖全球、惠全球”从设想变成了现实。

在绿色低碳发展成为全球趋势的当下，“绿色”“创新”“可持续”也成为进博会引领的消费新潮流。植物肉、“绿色零排放”赛车、智能塑料瓶回收机……从进博会走向中国、传递到世界的，不只是商品，更有崭新的消费理念和强烈的创新意识。

开放——这个当代中国的鲜明标识印刻在进博会整个办展实践中，而企业对于进博会影响力的信心也恰恰来自于中国扩大高水平开放的坚定决心。

新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘说，进博会见证了中国进一步扩大高水平对外开放的魄力和决心，让全世界更加清晰地看到中国扩大高水平对外开放的诚意和能力。

意大利《日报》网站报道指出，进博会是中国持续推进全球化的缩影。

中国信心：同世界分享发展机遇

在食品及农产品展区塞尔维亚国家馆红色展板上“与中国分享我们最好的”标语分外醒目。塞尔维亚驻上海副总领事萨沙·耶里米奇对记者说：“我们想把最好的产品和中国消费者分享。”

分享，是中国和世界各国携手共进的最好注脚。

世界看到一个更加温暖的中国。在东帝汶国家展台上，一位酷似动漫人物“大白”的机器人咖啡师摆动机械臂，冲泡出一杯杯香气四溢的咖啡。

这是东帝汶第四次携猫屎咖啡参加进博会，其展示面积已从最初一个货架发展成占地18平方米的两个标准展位。不变的是，场地使用依然免费。这是中国为所有参展的最不发达国家提供的支持。

本届进博会上，有90家来自33个最不发达国家的企业带着蜂蜜、咖啡等特色商品参展，进博会帮助他们省去中间环节，将产品与中国市场直接对接，从而帮助这些国家直接搭上中国经济发展的“快车”“便车”。

世界看到一个更加自信的中国。新冠疫情仍在全球肆虐，全球经济复苏缓慢艰难，不少国家经济社会深受疫情冲击。在这样的背景下，中国坚持每年举办进博会，打开本国市场，将全球优质的产品、服务“请进来”，在服务民众美好生活需求的同时，也为国际经济合作提供更多机遇和动力。

此次进博会上首发的《世界开放报告2021》显示，12年间，在全球129个主要经济体中，中国对外开放指数排名从62位上升到40位，上升22个位次。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫说：“进博会是中国市场的‘金色大门’。”

意大利驻华大使方澜意认为，进博会显示了中国的自信，表明了中国充分了解本国市场对其他国家的价值。

中国方案：建设开放型世界经济

在同样位于食品及农产品展区的老挝36庄园古树茶展位，几位访客围坐在长桌前，他们面前的茶具中茶汤透亮、味道清香。

36庄园进出口贸易有限公司副董事长晏勇说，“一带一路”沿线地区是重要的茶叶生产和消费地区，进博会平台为企业对接国际化资源渠道、拓宽发展空间、提升国际竞争力提供了重要机遇。

进博会上，“一带一路”沿线国家纷纷亮相，借进博东风，谋共享、谈共商、促共建。世界贸易组织副总干事张向晨说，进博会已成为一个非常好的国际公共产品，在促进国际贸易和贸易政策交流方面发挥积极作用。

“一带一路”倡议经过8年发展，如今已是根深叶茂，141个国家和32个国际组织已签署相关合作文件；进博会、服贸会、消博会、广交会等展会形成展会国家队，以中国市场的开放为全球经贸合作注入动力；联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边机构中，中国智慧、中国方案屡获赞誉……

当今世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，中国坚定支持多边贸易体制、建设开放型世界经济，郑重承诺维护真正的多边主义、积极参与全球治理。

百年前，中国共产党在这里成立，百年后的今天，神州大地焕发勃勃生机，进博之约为世界许下中国之诺：中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！

(责编：刘叶婷、崔越)