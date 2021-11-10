第四届中国国际进口博览会正在如火如荼进行。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会人气越来越旺，吸引越来越多中东国家企业参展，感受中国扩大对外开放的商机“磁场”。

以色列科技企业BIE集团今年是连续第三年参加进博会。BIE集团中国区总裁伊万·梅尔尼科夫认为，进博会拥有专业的客户群，获得政府的大力支持，吸引着中国各地企业的关注。通过进博会推广品牌，既方便又快速。“我们非常看好中国市场。”梅尔尼科夫说。

橄榄油是叙利亚特色产品之一。作为进博会“常客”，叙利亚近东橄榄油公司各类橄榄油产品在第四届进博会上与中国消费者如期见面。

“我们申请了本地商标，还专门设计了中文包装。”公司地区销售经理亚辛·迪亚布告诉新华社记者，在2018年首届进博会举办以前，公司销往中国市场的产品以原料为主，并未考虑做本地品牌建设。参加进博会后，迪亚布开始将中国市场作为重点开发市场，不仅注册了两个本地商标，还与代理商积极沟通，拓展营销渠道。

土耳其家电品牌阿尔祖姆已连续四年参加进博会。阿尔祖姆公司董事长穆拉特·科尔巴希表示，中国消费者对家庭清洁产品、小家电和智能炊具的需求正大幅增加，公司希望通过参加进博会，扩大土耳其家电品牌在中国市场的份额。

以色列阿奎斯蒂亚公司已经在中国运营15年，今年是第一次参加进博会。该公司亚太区董事兼中国区总经理伊夫塔赫·布伦纳说：“参加进博会是一件大事，有助于公司寻找更多资源和渠道。我们在水行业创新领域经验丰富，希望与中国企业、国外大公司及大型项目设施集成商加强合作。”（参与记者：尚昊、吕迎旭、郑一晗、王峰）

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