新华社耶路撒冷11月9日电 综述：疫情缓和 以色列谨慎“开放”

新华社记者吕迎旭 尚昊

近来，以色列新冠疫情逐渐缓和，单日新增确诊病例从8月底9月初的1万例左右降至目前的数百例。以色列政府已从本月1日起有条件允许外国游客入境，9日又宣布将进一步放宽与民众生活相关的一系列防疫限制措施。

以色列总理办公室9日在一份声明中说，以总理贝内特和卫生部长霍罗威茨就放宽新冠疫情限制措施达成一致。这些措施经议会批准后，预计将于本月11日生效。

声明说，民众在室外活动的绝大部分限制措施将被取消，参加室内活动的人数上限由400人上调至600人。另外，政府还将于近日出台计划，放宽学校的疫情限制措施。

声明说，对于室外举行的文化、体育和宗教活动，规模在1000人以内的，不再要求参加者必须持有绿码。室内活动在100人以内的也无需出示绿码。绿码是以色列给完成疫苗接种者和新冠康复者发放的通行码。

贝内特在声明中说，放宽限制措施是因为“我们成功地将新冠感染数字降到了较低的水平”。9日，以色列报告新增确诊病例563例。但他表示，以色列会继续保持警惕，因为境外、特别是欧洲正面临新一轮疫情。

新冠疫情暴发后，以政府自2020年3月起对外国游客关闭边界，仅允许少数特定身份并获得政府批准的外国公民入境。

由于变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延，今年6月中旬后以色列疫情反弹，新增确诊病例再次攀升，8月底单日新增病例曾超过1万例。以色列卫生部数据显示，该国近来日均新增新冠确诊病例、重症病例均持续下降。因此，以色列政府本月初开始谨慎开放国门，有条件允许外国游客入境。

具体而言，已接种世界卫生组织批准的新冠疫苗或虽然感染过新冠病毒但已康复的外国游客可以入境以色列。入境游客完成疫苗接种的时间不可少于14天并不得超过180天。此外，游客在入境前14天内不能有新冠疫情高感染率国家的旅行史。游客在登机前需出示航班出发时间前72小时以内的核酸阴性检测报告，经由本-古里安国际机场入境，并在抵达后再次接受核酸检测。

另据以色列媒体报道，外国旅行团体在以色列旅行期间，将只能参观疫情“低风险地区”，并且要以一个个“隔离舱”形式进行，尽量减少与外界接触。此外，旅行团还将指定专人负责记录每天的行程、所到之处以及所接触的人等详细信息。一旦发现有游客确诊，此人将负责向流调机构报告。

截至11月9日，以色列累计确诊新冠病例约134万例，累计死亡8130例。以色列去年12月开始新冠疫苗接种工作，迄今该国930万人口中约625万人已接种一剂疫苗，约575万人完成两剂疫苗接种，约400万人接种了疫苗加强针。

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