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专访：中共取得的巨大成就令人振奋——访印度共产党总书记拉贾

2021年11月10日13:57 | 来源：新华网
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新华社新德里11月10日电 专访：中共取得的巨大成就令人振奋——访印度共产党总书记拉贾

新华社记者胡晓明

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议目前正在北京召开，重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题。印度共产党总书记拉贾日前在新德里接受新华社记者采访时说，成立百年来，中国共产党取得的巨大成就令人振奋。

拉贾高度评价中国共产党成立百年来，特别是中共十八大以来，中国取得的成就和对世界作出的贡献。他认为，中国共产党的历史“是光辉的历史”。中共团结带领中国人民通过伟大的革命建立了中华人民共和国，并在国家建设、改革过程中发挥了领导作用。

他指出，中国共产党和中国政府将人民的福祉作为头等大事，也因此赢得了民心。“作为世界上人口最多的国家，中国能够提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，这是伟大的成就。”

在拉贾看来，中国共产党取得巨大成就的原因在于能将马克思主义普遍真理同中国实践相结合，走出了中国特色社会主义道路。中共取得的成就令人振奋。

拉贾表示，成立百年来，中国共产党带领中国人民取得伟大成就，这是“伟大的奋斗征程”。相信在中共领导下，中国全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标一定能够实现。

谈及政党在当今世界的作用，拉贾表示，政党应在推动全球多边合作、促进世界和平与发展方面发挥重要作用。为了全人类的利益，各国以及各国政党必须团结起来，携手应对共同面临的各种问题。

(责编：刘叶婷、崔越)

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