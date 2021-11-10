菜鸟列日数字物流中枢分拨中心。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔11月9日电 （记者任彦）当地时间11月8日，菜鸟列日数字物流中枢在比利时正式启用。这是菜鸟网络在欧洲最大的智慧物流基础设施项目，将进一步服务中欧进出口双向跨境贸易。

该项目是基于“世界电子贸易平台”（eWTP）合作框架下的重要项目之一，一期投入使用3万平方米工程场地，按功能主要分为航空货站和分拨中心两部分，将实现卸货、清关、分拣等集中处理。菜鸟列日数字物流中枢还配备了菜鸟最新物流技术及设备，有助于提升跨境物流智能化水平。

比利时瓦隆大区预算、财政、机场与基础建设部长让-吕克·克鲁克在致辞中表示，菜鸟列日数字物流中枢正式投入使用，是列日机场及当地物流能力闻名世界的极佳证明，期待在未来取得更大成功，助力当地经济发展并创造更多社会价值。

中国驻比利时使馆临时代办张弛在视频讲话时表示，菜鸟列日数字物流中枢是中比经贸合作的重要成果，将在物流领域为中比、中欧贸易发展提供有力保障。该合作项目既有来自中国的数字化设备和管理系统，也有欧洲的自动化物流机械和高素质操作人员，双方优质资源的整合将优化物流效率，巩固比利时和瓦隆大区作为欧洲物流枢纽的地位，助力中比“一带一路”合作行稳致远。

菜鸟列日数字物流中枢办公大楼。人民网记者 任彦摄

菜鸟地网事业部总经理徐跃东介绍，菜鸟列日数字物流中枢是中国物流经验在海外探索成功的先例，基于自身在跨境物流解决方案的经验和技术，菜鸟将列日数字物流中枢打造成区域中心，既符合跨境电商“小批量”“高频率”和“碎片化”特点，又能够助力进出口双向贸易畅通。

目前菜鸟每周通过列日数字物流中枢组织约18架次货运航班，每天运营约60辆卡车。“双十一”期间，每周通过列日数字物流中枢的航班数量预计突破20班。

比利时列日机场首席执行官弗雷德里克·雅凯在接受人民网记者采访时表示，菜鸟列日数字物流中枢启用凸显了列日机场作为物流设施对国际贸易及跨境电商的重要性，在传统运货和快递之外，电商业务为机场提供多元化机会，并创造更多就业。列日数字物流中枢是比中两国共建“一带一路”的丰硕成果。

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