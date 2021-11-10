新华社坦桑尼亚莫希11月9日电 通讯：“我们看好中国市场”——探访坦桑尼亚“咖啡之城”莫希

新华社记者谢昊

坦桑尼亚乞力马扎罗山麓的一座咖啡种植园里，38岁的曼波正在炎炎烈日下检查咖啡树的长势。今年的雨季比往年要晚，为了保障咖啡豆收成，她决定加大灌溉量。

“咖啡豆从播种到收获需要两到三年，其间任何一个环节出了问题都会影响最终产量。”曼波对新华社记者说。

曼波是这座种植园的管理者，已经在这里工作了10年。由于当地盛产咖啡豆，她的祖辈便在咖啡种植园工作，曼波从小就非常了解咖啡豆的生长周期和习性。

据曼波介绍，乞力马扎罗省是坦桑尼亚最大的咖啡产区，当地的高海拔环境和肥沃的火山灰为咖啡豆提供了绝佳生长条件，出产的咖啡豆品质上乘。乞力马扎罗山下的小城莫希因为具备咖啡豆种植、加工和销售的完整产业体系，被称为“咖啡之城”。

记者近日在这里采访时，在莫希市中心，一场精品咖啡大赛进入决赛。比赛现场，评委们依次用勺子舀起咖啡细细品味，为咖啡的香味、酸度、甜度、平衡感等打分。

据介绍，总部位于莫希的坦桑尼亚咖啡委员会从去年开始举办精品咖啡大赛，从参赛咖啡中选出各品类里最好的十种，并在网上公布比赛评分和排名。

“通过竞争机制，可以激励生产商不断提升咖啡品质，从而在市场上获得更丰厚的回报。”本次比赛的首席评委因郁拉对记者说。

数据显示，坦桑尼亚咖啡豆年产量约7万吨，其中超过90%用于出口，是坦桑尼亚的支柱产业。

正在上海举办的第四届中国国际进口博览会上，坦桑尼亚展馆里的咖啡豆、腰果、香料、红酒等特产吸引了众多参观者的目光。

“咖啡豆今年是第一次参展，但效果特别好，不少人向我们询问如何才能买到正宗的坦桑尼亚咖啡。”正在上海参展的凌航坦桑尼亚有限公司总经理王香云通过微信对记者说。

坦桑尼亚咖啡委员会总干事奇马约表示，过去坦桑尼亚咖啡主要出口欧美国家，近年来中国消费者对咖啡的需求日益增加，对咖啡品质也有很高要求。他表示，目前正在洽谈入驻中国电商平台，让中国消费者能更便利地买到坦桑尼亚咖啡。“中国有14亿人口，未来潜力巨大，我们看好中国市场。”

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