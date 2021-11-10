人民网联合国11月8日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军8日在联合国安理会埃塞问题公开会上发言表示，中方对埃塞俄比亚武装冲突加剧和人道局势严峻深表关切，呼吁各方保持冷静克制，通过政治对话化解矛盾，并呼吁国际社会扩大人道主义援助，避免以限制贸易或切断援助为手段向埃塞极限施压。

张军说，最近一段时间，埃塞局势呈恶化趋势，战火升级蔓延，平民伤亡不断增加，人道局势更趋严峻，非盟和地区国家领导人均对此表达担忧。中方衷心希望有关各方能以国家和人民利益为重，保持冷静克制，避免局势进一步升级，同时致力于通过政治对话化解矛盾分歧，为实现和平和解创造条件。安理会日前就埃塞局势发表了主席新闻谈话，呼吁停止敌对行动，启动政治对话，希望有关各方予以积极响应。

张军指出，埃塞当前局势是政治、历史、民族等多重因素综合作用的结果，只能从内部寻求解决方案。中方一贯支持通过非洲方式解决非洲问题，欢迎非盟非洲之角高级代表奥巴桑乔开展政治斡旋，呼吁有关各方和地区国家全力支持高级代表的工作。中方同样欢迎联合国秘书长古特雷斯向埃塞表达斡旋意愿，期待联合国同非盟加强协调，共同为推动埃塞实现全国范围的和平和解发挥建设性作用。国际社会，尤其是安理会，应为非盟等开展斡旋提供必要的时间和空间。以限制贸易或切断援助为手段，向埃塞极限施压，只会对政治解决形成干扰，对各方化解矛盾、重建互信没有帮助。

张军强调，埃塞现在面临着巨大的人道主义需求。国际社会要帮助埃塞提高人道响应能力，扩大救援规模，使人道援助尽可能覆盖到每一个有需要的人。向埃塞提供人道支持，要尊重埃塞主权和主导权，遵循联合国人道救援指导原则，避免将人道问题政治化。埃塞有关各方均应履行国际人道法义务，保护包括外国公民在内的平民安全，为人道救援提供便利，防止人道局势进一步恶化。

张军说，中方相信，埃塞人民有能力、有智慧克服当前挑战，保持民族团结，推动国家重回和平稳定和发展振兴的正确轨道。中方愿同国际社会一道，支持埃塞人民的努力。

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