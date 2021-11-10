人民网巴黎11月9日电 （记者李永群）法国华人卫视覆盖落地欧洲地区卫星上线播出平台开通仪式8日晚在巴黎隆重举行。随着节目覆盖欧洲全境，法国华人卫视正式更名为欧洲卫视。来自法国政商届、法国华人华侨、法国中资企业、中法媒体代表等近300人共同见证了这一时刻。

仪式上，中国驻法国大使卢沙野通过视频对法国华人卫视表示祝贺。他说，作为首家获得法国最高视听委员会许可证的法国华人电视台，法国华人卫视为加深中法两国人民了解、促进中法友谊作出了重要贡献。法国华人卫视之所以能够取得今天的发展，主要得益于坚持客观公正地向法国和欧洲民众展现真实、立体的中国。

法国华人卫视总裁陈世明回顾了电视台的发展历程。他说，作为弘扬中国文化，展现华侨华人精神面貌的重要平台和窗口，欧洲卫视已经成为了促进中法友谊、发展两国各领域交流的重要桥梁和纽带。

法国华人卫视台长陈晨表示，从12月14日开始，欧洲卫视将通过欧洲广播9B卫星，将节目有效覆盖欧洲全境，并通过火鸟卫星的辐射信号，将节目送达泛欧国家，届时将有1.35亿家庭可以收看到欧洲卫视节目。未来，欧洲卫视的新闻选题计划涵盖整个欧洲，重点关注西班牙、意大利、英国、德国等华人相对较多的国家。同时还将加强与其他国家中文媒体的合作。目前，欧洲卫视已与英国、比利时、德国的中文媒体建立了联系，后续的合作范围还会扩展到西班牙、匈牙利、俄罗斯、阿尔巴尼亚等。

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