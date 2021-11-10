新华社开罗11月9日电（记者李碧念）中国和埃及近日签署经济技术合作协定。

签约仪式7日在埃及首都开罗举行。中国驻埃及大使廖力强与埃及国际合作部长拉尼娅·马沙特分别代表两国政府签署协定。

廖力强在签约仪式上表示，这项协定的签署是中埃发展合作领域新的里程碑，也是中埃在全面战略伙伴关系框架下高水平务实合作的重要体现。中埃两国在中非合作和共建“一带一路”框架下积极推动医疗卫生、教育、交通、信息通信和航天等领域的发展合作，共同实施了包括斋月十日城轻轨、埃及卫星总装集成测试中心等多个重要合作项目，取得丰硕成果。中方愿与埃方共同为加快落实联合国2030可持续发展议程、实现全球可持续发展注入强劲动力。

马沙特表示，中国是埃及最重要的发展合作伙伴之一。埃方感谢中方长期以来对埃及经济社会发展提供的支持和帮助，特别是新冠疫情期间对埃方的无私帮助，这充分体现了两国间的深厚友谊与真挚感情。埃方高度赞赏中方以人民为中心的发展理念。埃及与中国同为人口大国，深刻认识到发展才是解决一切问题的关键。埃方希望更多地向中方学习发展经验，引进先进技术，以推动埃及社会经济发展，增进人民福祉。

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