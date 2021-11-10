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伊朗外长：伊朗将无视美国制裁全力发展国防力量

2021年11月10日08:35 | 来源：新华网
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新华社德黑兰11月9日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬9日说，伊朗将无视美国制裁，全力发展国防力量。

据伊朗外交部网站发布的消息，阿卜杜拉希扬当天在与法国外长勒德里昂通电话时说，伊朗与其他任何国家一样，有权拥有国防计划，这是一项主权权利。伊朗不会理会美国“非建设性的制裁政策”，将全力发展国防力量。美国对伊朗的最新制裁表明，美国不值得伊朗信任。

阿卜杜拉希扬说，伊朗对伊核谈判是认真的，准备立即重回伊朗核问题全面协议，但伊朗要求相关方完全遵守承诺和有效解除制裁。

阿卜杜拉希扬8日晚在与德国外长马斯通电话时表示，美国应对当前伊核困局负责。美国必须全面取消对伊制裁。

美国财政部10月29日宣布，对与伊朗无人机项目相关的两家伊朗企业和4名相关个人实施制裁。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗和欧盟本月3日宣布，伊核谈判将于29日重启。

(责编：刘叶婷、崔越)

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