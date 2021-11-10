人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏

2021年11月10日08:33 | 来源：新华网
小字号

新华社布鲁塞尔11月9日电（记者康逸 李骥志）欧盟成员国经济和财政部长9日召开会议，就新冠疫情后欧盟各国经济状况及经济治理等问题交换意见。

欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利表示，欧盟推动经济复苏的努力正在发挥作用，在应对疫情方面已取得积极成效，现在到了考虑经济治理问题的时候。

会议讨论了欧盟经济复苏计划的融资情况。目前，已有多个欧盟成员国的经济复苏计划获得批准，通过贷款和拨款方式帮助成员国应对疫情，发展绿色和数字经济。

会议还讨论了近期能源价格攀升和通货膨胀问题，并就欧盟委员会上月制定的“工具箱”措施交换了意见。这一“工具箱”旨在采取措施抵消能源价格上涨的直接影响，增强抵御未来冲击的能力。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天在新闻发布会上说，由于能源价格上涨，欧元区通胀率在未来几个月将持续上升，预计2022年将逐步缓解。

欧盟统计局最新公布的初步统计数据显示，受能源价格上涨及供应链瓶颈等因素影响，10月欧元区通胀率按年率计算达4.1%，创13年来新高。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部