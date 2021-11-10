新华社布鲁塞尔11月9日电（记者康逸 李骥志）欧盟成员国经济和财政部长9日召开会议，就新冠疫情后欧盟各国经济状况及经济治理等问题交换意见。

欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利表示，欧盟推动经济复苏的努力正在发挥作用，在应对疫情方面已取得积极成效，现在到了考虑经济治理问题的时候。

会议讨论了欧盟经济复苏计划的融资情况。目前，已有多个欧盟成员国的经济复苏计划获得批准，通过贷款和拨款方式帮助成员国应对疫情，发展绿色和数字经济。

会议还讨论了近期能源价格攀升和通货膨胀问题，并就欧盟委员会上月制定的“工具箱”措施交换了意见。这一“工具箱”旨在采取措施抵消能源价格上涨的直接影响，增强抵御未来冲击的能力。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天在新闻发布会上说，由于能源价格上涨，欧元区通胀率在未来几个月将持续上升，预计2022年将逐步缓解。

欧盟统计局最新公布的初步统计数据显示，受能源价格上涨及供应链瓶颈等因素影响，10月欧元区通胀率按年率计算达4.1%，创13年来新高。

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