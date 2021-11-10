新华社联合国11月9日电 中国常驻联合国代表张军9日在联合国安理会“社会排斥、不平等和冲突”公开辩论会上发言，强调实现人人共享的包容性发展是解决不平等和消除冲突根源的根本途径。

张军说，平等是人类社会一项永恒的价值追求。然而令人遗憾的是，在21世纪的今天，国家之间和国家内部的不平等仍然广泛存在，仍然是引发紧张和冲突的重要根源。单边主义、霸权主义盛行，固化了全球治理体系不公正不合理的安排，是造成国际关系不平等的主要因素。新冠疫情、气候变化以及新兴技术的应用，也在加剧贫富差距和南北发展鸿沟的挑战，催生新的不平等。国际社会包括安理会应该高度重视，从和平与安全角度入手，加强协调，共同应对。

张军说，实现人人共享的包容性发展，是解决不平等和消除冲突根源的根本途径。在全球化时代，世界长期发展不可能建立在一些国家越来越富裕，而其他国家却长期贫穷落后的基础之上。只有从根本上消除发展不平等、不充分、不平衡问题，实现各国共同发展，世界才能迈向更美好的未来。那种以邻为壑、转嫁危机、损人利己的做法只会破坏共同发展的根基，既不道德，也难以持久。应把发展摆在国际合作的突出位置上，继续推动构建开放型世界经济，为全面落实2030可持续发展议程创造条件。

张军说，促进和保障社会平等，需要持久巩固的制度性安排。历史一再证明，破坏主权平等原则，粗暴干涉别国内政，在发展中国家强加治理模式，甚至搞拉一派打一派，往往导致这些国家发生内部冲突。强权政治和军事干涉引发灾难性后果，成为极端思想滋生的温床，为鼓吹仇恨和煽动暴力提供借口。这些教训必须吸取。应推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。要坚持大小国家一律平等，践行真正的多边主义，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，让各国和各国人民共享和平、发展与尊严，共同掌握人类的前途命运。

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