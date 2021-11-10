新华社北京11月9日电 11月9日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席第二届“海洋合作与治理论坛”开幕式并发表致辞。

王毅表示，海洋是各国彼此联通的纽带，是全球化发展的重要平台。近年来，海上安全问题层出不穷，海洋生态环境日益严峻，海洋全球治理面临各种挑战，需要国际社会团结合作，携手应对。人类不应被海洋分割成不同孤岛和阵营，而应通过海洋更紧密团结起来，共建海洋命运共同体。

他表示，一是要坚持多边主义，共同维护海洋秩序。二是要坚持对话协商，共同促进海洋和平。三是要坚持开放包容，共同深化海洋合作。四是要坚持绿色发展，共同保护海洋环境。

王毅说，中方反对某些国家出于维护海洋霸权的目的，在海上耀武扬威、拉帮结派，不断侵犯其他国家的正当和合法权益。

本届论坛由中国—东南亚南海研究中心、中国南海研究院和中国海洋发展基金会联合主办，来自30多个国家的政要、官员、专家学者、驻华使节及境内外媒体代表线上线下参加。

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 03 版）

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