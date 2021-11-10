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“促进共赢的合作纽带”（见证·中国机遇）

本报记者  颜  欢
2021年11月10日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　“举办进博会是中国坚定支持贸易和投资自由化便利化、主动向世界开放市场的重大举措。”罗氏制药相关负责人边欣近日在接受本报记者采访时表示，各方在进博会上共享中国机遇，为世界经济复苏提供重要动力，“进博会已成为连接各方、促进共赢的合作纽带”。

　　罗氏制药连续4年参加进博会。去年，罗氏制药与中国国际进口博览局签署战略框架协议，加强合作。边欣表示，得益于进博会强大的溢出效应，罗氏制药在进博会推出的多款创新产品已在华获批上市，其中有3款产品已进入中国国家医保，惠及广大患者。

　　今年，罗氏制药的展台面积扩大到1000平方米，集中展现“创新”等元素。边欣表示：“进博会为跨国企业提供了绝佳的展示平台，构筑了企业和政府之间、企业和企业之间的沟通桥梁。”

　　边欣表示，近年来，中国医药行业深化改革，新药审评审批加速，进口创新药物在中国与欧美国家上市时间基本实现同步，进博会参展产品的临床价值更充分释放。

　　“众多跨国企业坚信，中国市场将继续为各国企业提供更广阔发展空间。”边欣表示，今年5月，投资近3亿元人民币的罗氏中国加速器项目在上海启动。该项目通过与技术领先的生物科技和制药公司开展研发，推动医疗创新。边欣说，借助进博会，罗氏制药将携手多方合作伙伴，推进重大疾病早发现、早诊断、早治疗，改善患者的生活质量。

　　“作为进博会的长期伙伴，我们期待更多的创新成果通过进博会平台对接市场。我们也将与合作伙伴一起，聚力打造开放、合作、创新的医疗健康生态圈，为实现‘健康中国2030’贡献力量。”边欣说。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月10日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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