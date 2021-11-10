本报记者 曲 颂

2021金砖国家治国理政研讨会日前在北京举行。围绕“凝聚共识，强化信心，助力命运与共的金砖合作”主题，来自金砖国家的150余名代表以线上线下方式深入交流治国理政经验，高度评价金砖国家合作15年来取得的丰硕成果，认为金砖国家应进一步加强合作，共同推动构建人类命运共同体。

中国外文局局长杜占元在致辞中表示，作为国际舞台上一支不可忽视的重要力量，金砖国家应在践行真正的多边主义上展现担当作为，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，推动全球治理更具包容性、代表性和参与性，推动经济全球化迈向公正合理的新阶段，促进全世界和平进步和繁荣发展。

巴西参议院外交和国防委员会主席卡蒂娅·阿布雷乌说，将继续努力推动金砖国家一体化议程，努力完善治理体系，为金砖国家以及所有新兴市场国家在后疫情时代的经济增长作出贡献。

《俄罗斯报》总编辑弗拉迪斯拉夫·弗罗宁表示，金砖五国开辟了一条相互尊重、共同进步的新路径，正同心协力推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

印度社会科学研究院院长阿什·罗伊说，金砖国家必须共同行动，通过合作应对挑战，共创未来。

南非国家政府学院院长布萨尼·恩卡韦尼表示，中国历史性地解决了绝对贫困问题，其他国家非常希望向中国学习有关经验。金砖国家之间的合作非常宝贵，对南非乃至整个非洲的发展都有促进作用。

在分论坛研讨中，与会专家围绕“筑牢金砖机制，深化多边主义国际共识”“增进民生福祉，促进各国共同发展繁荣”“弘扬共同价值，推动金砖合作行稳致远”3个议题，进行了务实且富有成效的交流。

俄罗斯科学院欧洲所高级研究员鲍里斯·古谢列托夫认为，金砖合作体现了广大发展中国家推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的意愿。

印度国际大学中国学院院长阿维吉特·班纳吉表示，金砖国家为讨论全球议题提供了一个包容性平台，为发展中国家和新兴市场国家的经济增长和可持续发展开辟了新路径。

南非大学全球对话研究所执行主任菲拉尼·姆坦布表示，面对新冠肺炎疫情带来的挑战，金砖国家应在地区和全球范围内发挥积极作用，践行多边主义，团结抗击疫情。

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)