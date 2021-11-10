本报记者 强 薇

“进博会参加企业数量多、类型多、行业覆盖面广，不仅为‘全球买、全球卖’搭建了新平台，还为广泛接触客户、信息交流分享、挖掘潜在合作机遇提供了新机遇。”第四届进博会期间，德勤相关负责人蒋颖对本报记者表示。

1981年，德勤在上海设立办事处。1993年，上海德勤会计师事务所成立。“德勤为中国本土企业和在华跨国企业提供审计等服务。2000年位于上海的办事机构只有100多人，如今已有近6000名员工。”蒋颖说。

连续4年参展，德勤已是进博会上的“老面孔”。第三届进博会期间，德勤推出的虚拟智能工厂“小黄鸭”成为焦点。那是一款通过实时洞察分析、全流程可视化等方法帮助传统工厂向智能工厂转型的产品。去年首发后，智能工厂相关服务已在3个行业的7家中国企业运营。

今年进博会上，德勤全方位展示多项数字化产品。参观者可以走入“智护地球”互动区，通过互动答题了解有关绿色低碳知识，也可沉浸在“未来工作”展区，感受由智能控制和声光电技术模拟的数字化工作环境，体验未来感十足的绿色智能建筑和城市管理。

“进博会加强了世界各国的联通，成为全球共享的公共产品。”蒋颖表示，疫情防控期间，各国对数字化转型展现出迫切需求，服务贸易也面临数字化转型的机遇和挑战。“我们希望借助本届进博会，让各界进一步了解数字经济和技术的发展潜能，赋予服务贸易更多动能和更高商业价值，实现持续高质量的发展。”

“举办进博会展现出中国坚定不移扩大对外开放的决心。”蒋颖说，“中国市场的活跃度和稳定性在世界范围内遥遥领先。中国致力打造市场化、法治化、国际化营商环境，为德勤深耕中国市场提供了重要机遇。我们对在中国的发展前景充满信心。”

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)