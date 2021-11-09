人民网曼谷11月9日电（记者赵益普）11月9日，中国驻菲律宾使馆和菲律宾中国了解协会（简称“菲中了协会”）通过线上方式联合举办主题为“中国—东盟关系及菲律宾作用”的第三届中国—菲律宾马尼拉论坛。菲有关专家学者、政府官员及各界人士约200人出席论坛。

菲律宾前总统、菲中了协会名誉主席阿罗约在致辞中表示，东盟在助力中国成为全球经济强国方面发挥了重要作用。近年来，中国对东盟贸易投资实现快速增长，双方携手迈入世界舞台的中心。中国已连续12年成为东盟最大的贸易伙伴，《区域全面经济伙伴关系协定》也即将生效。期待中国作为全球第二大经济体充分发挥领导作用，惠及更多地区邻国，尤其是东盟国家。

菲律宾副外长、东盟事务高官拉扎罗在主旨演讲中表示，无论从地理还是历史上看，菲中两国都是天然的朋友。近年来，两国始终聚焦友谊与合作，经贸合作成为推动双边关系发展的重要动力。“大建特建”计划同“一带一路”倡议完美对接，不断取得积极进展。两国抗疫合作亮点纷呈，真正展现了两国和两国人民间的深情厚意。

拉扎罗表示，中国也是东盟最具活力的伙伴之一。疫情初期，许多东盟国家第一时间支持中国抗疫。中国随后投桃报李，向东盟国家分享宝贵抗疫经验，并持续提供大量抗疫物资和新冠疫苗。事实证明，东盟—中国关系成熟且极具韧性。过去三年，菲作为东盟—中国关系协调国，同中国共同主持“南海行为准则”（COC）磋商，为推动COC文本磋商取得积极进展发挥了重要作用。

柬埔寨外交国际合作部国务秘书、东盟前副秘书长康富表示，今年是东盟—中国建立对话关系30周年。30年来，东盟和中国关系发展始终保持正确航向，实现了跨越式发展，堪称地区国家间合作典范，值得东盟其他对话伙伴学习。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示， 作为东盟创始成员国之一，菲律宾一直是中国—东盟关系发展的重要参与者、推动者和建设者。过去3年，菲方作为协调国为推动中国—东盟关系发展发挥了尤为积极重要的作用，共同将中国—东盟关系带到了新的历史高点，并为双方战略伙伴关系进一步发展作出了规划、奠定了基础。

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