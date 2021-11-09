林子涵

北约，一个冷战的遗留产物，最近又瞄上中国了。

北约秘书长斯托尔滕贝格近期接受英国《金融时报》采访时表示，北约将把对抗中国崛起纳入目标范围。中国的网络能力、新兴技术和远程武器已“对欧洲的安全造成影响”。保护盟国免受“中国威胁”，将是北约未来10年的战略重点。

如此无端渲染“中国威胁”，早已成了北约的惯用伎俩。肇始于1949年的北约，在冷战时期就靠对抗苏联安身立命。冷战结束后，没了敌人的北约显得十分不合时宜。为了证明存在的合法性，北约一面积极与俄罗斯对抗，一面四处寻找新对手。2001年，北约跟随美国以“反恐”为名入侵阿富汗，把中东当作新战场，结果20年只落得军费大耗和人员伤亡；2014年，“克里米亚事件”又让北约发现新“抓手”，大肆宣扬俄罗斯“军事威胁”，搅乱中东欧局势。借着胡搅蛮缠大吵大闹，北约这一冷战遗留产物存续了30年。

如今，眼见和平发展日益成为世界主流，北约急着要树立下一个“靶子”，为续命寻找新借口。这次，北约瞄准的是远在东方、对其从未构成过威胁的中国。

细看北约关于中国的说辞，就知道这场“碰瓷”有多牵强。今年6月14日发布的北约峰会公报称，中国“正在快速扩张核武器军备”且军事信息“不透明”，对北约构成了所谓“系统性挑战”。然而事实是，北约30国2021年军费总额预计高达1.17万亿美元，占全球军费总额超过一半，是中国的5.6倍。同时，据瑞典和美国等国智库统计，北约成员国核弹头数量是中国的近20倍。

军事上叫嚷“中国威胁”，在经济发展、网络安全、新科技，甚至太空领域，北约也把“遏制中国”时刻挂在嘴上。斯托尔滕贝格今年6月7日与美国总统拜登会晤后宣称，“北约要与太平洋盟国合作抑制中国经济增长”。今年7月19日，北约又发表声明，凭空捏造中国发动“恶意网络攻击”。2020年10月21日，斯托尔滕贝格还称，中俄开发的反卫星系统，会打击他国卫星，给太空轨道带来危险碎片。借此，北约为增设网络中心、太空中心等找到理由。

遏制中国究竟有无好处，北约欧洲成员国最清楚。据欧盟统计局数据，中国在2020年首次超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴。即使受疫情冲击，2020年中欧贸易仍然实现逆势“双增长”。其中，从中国进口商品3835亿欧元，同比增长5.6%；向中国出口商品2025亿欧元，同比增长2.2%。如此密切的经贸往来，北约的欧洲成员国怎可能无视中国市场？又怎可能真正“遏制中国”？英国首相约翰逊在6月的北约峰会上说了大实话：“中国的存在是我们生活里的客观事实”“在座各位都不希望与中国开启一场新冷战”。

中国是全球第二大经济体和世界经济增长的重要引擎，同时是国际秩序的重要参与者、建设者和贡献者，北约真要与中国对立，恐怕在诸多国际议题上会步履维艰。连斯托尔滕贝格自己也承认：“中国的崛起为我们的经济贸易带来一些机会，我们需要在气候变化和军备控制等问题上与中国接触。”

没有理由找理由，也要制造矛盾，这等恶习离不开美国的“指点”。在美国“向东看”的指挥棒下，北约急于充当美国反华战车的马前卒，想借此博取美国进一步的军事支持，并通过树立新的“共同敌人”来转移注意力、增强北约内部凝聚力，竭力弥合因“北溪—2”天然气管道建设、俄S—400防空导弹系统采购等问题引发的内部裂痕。只可惜，当美国的盟友，北约欧洲成员国除了对美国表忠心，得到的只有背叛、苦涩与无奈，美国从阿富汗仓皇撤军、美英澳核潜艇协议、“棱镜门”等监听事件就是最好例证。躲进美国保护伞、被美国意志裹挟，只会使北约欧洲成员国与心心念念的“战略自主”渐行渐远，进一步与北约貌合神离，加速扩大美欧战略分歧。

为敌对而生的北约，不过是美国的打手，在合作共赢的时代大潮下，早就失去了存在的理由。

(责编：白宇、赵欣悦)