本报记者 张 红

6月14日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，出席北约峰会的领导人参加合影仪式。北约峰会当天在布鲁塞尔举行。

新华社发

最近，北约秘书长斯托尔滕贝格在接受《金融时报》采访时声称，中国已经通过网络能力、新技术和远程导弹对欧洲安全产生了影响。他说，未来十年的北约新理念将“详尽”处理如何保护北约盟国免受中国崛起带来的“安全威胁”问题。据报道，北约将在明年夏季的峰会上通过新的战略构想，勾勒出北约未来10年的目标。近年来，一些北约成员国已开始派舰机抵近中国周边活动。正如新加坡国立大学亚洲研究院马凯硕在《海峡时报》网站发表文章指出的，北约希望把“触角”从大西洋伸到太平洋，我们所有生活在太平洋附近的人，特别是东亚人，都应该深表关注。

对华战略重大转变

“北约将把‘应对中国崛起’纳入新战略概念。”英国《金融时报》近日采访了北约秘书长斯托尔滕贝格，并以此为题进行报道。斯托尔滕贝格称，应对中国崛起造成的“安全威胁”将是北约未来存在依据的重要组成部分，这标志着该联盟对自身目标的一次重大反思，同时也是美国地缘战略重心转向亚洲的反映。美国布鲁金斯学会外交政策项目主任琼斯表示，斯托尔滕贝格公开以这种潜在的对抗方式描述中国“不断扩大的战略威胁”，意味着北约内部对华策略的重大转变。

2019年12月在伦敦举行的北约领导人峰会，发布的公报和声明中第一次提到中国。尽管美方官员竭力游说和施压欧洲国家将中国定为“威胁”，但当时召开的北约峰会在《伦敦宣言》中并未将中国定位为“威胁”，而是指出，中国的崛起对北约而言既带来了机遇也构成了挑战。但是，今年6月的北约峰会公报对中国进行了种种无端指责，称中国对“基于规则的国际秩序”和与北约安全相关的领域构成了“系统性挑战”。

“北约的这种转变反映出，北约对中国的崛起越来越关注，态度越来越强硬。”中国社科院美国研究所副所长袁征接受本报采访时指出，“一方面，以中国为代表的新兴国家的崛起正在改变世界力量的对比，改变西方国家一家独大的局面。另一方面，美国总统拜登上台之后，推行价值观外交，致力于强化美欧军事同盟，改善跨大西洋关系，推动北约转型。近年来，欧洲部分国家追随美国在涉疆、涉港甚至台湾问题上，对中国指手画脚，导致北约部分成员国在对华问题上开始趋于强硬。至于斯托尔滕贝格，美国掌握着北约秘书长的任命权，他的亲美表态不难理解。”

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对本报记者表示：“北约对华态度的转变，一方面源于其对中国的定位已经转变为‘竞争者’，另一方面也反映出欧洲对亚太地区的重视。“

被迫保持与美国一致

《金融时报》特别提到，北约对中国的新关注，正值美国的地缘政治方向从欧洲转向与中国的冲突之际。据俄罗斯卫星网报道，在不久前举行的北约部长会议上，美国防长奥斯汀宣称，五角大楼已经将北约视为“打击中国的一张王牌”。

在结束长达20年阿富汗战争后，北约正寻找一个新的方向。“美国之音”认为，北约战略中心将向中国转移，拉近了该组织与美国的立场，扩大了双方应对“中国威胁”的合作空间。

“北约站在了美国一边，并不令人意外。北约现有30个成员国，自二战结束以来一直是欧洲防务的主要支柱，但该组织长期以来一直由美国主导，北约的军事指挥权实际上掌握在美国手中。美国与其他北约成员国无论是在价值理念还是安全防务上，都有共同利益需要维护。此外，冷战结束以后，北约曾一度失去方向，内部凝聚力有所下降，面临转型要求。在美国刻意渲染所谓‘中国威胁论’的大背景下，北约找到了新的外部‘敌人’。在美国的大力推动之下，北约的活动半径由冷战时期的欧洲转变为全球，北约也逐渐演化成一个全球性质的军事政治联盟。”袁征说。

“近年来，欧洲部分国家反复强调要实现欧洲战略自主并进行了一定努力，但是，欧洲的军事防务依然受制于美国。”此外，丁纯还指出，“拜登上台后大力宣扬‘美国回来了’，致力于拉拢欧洲盟友，产生了一定效果。”

离心倾向日益强烈

“北约不是铁板一块，欧洲成员国内部也有分歧。”丁纯说，“法国总统马克龙2018年公开表示，应建立一支‘真正的欧洲军队’来保护欧洲，此后他还指出‘北约正经历脑死亡’，不能再依靠美国来保卫欧洲。阿富汗战争惨淡收场、美国在潜艇项目上对法国‘背后捅刀’，激化了北约内部矛盾。欧洲‘战略自主’、组建欧洲联盟联合部队的呼声再起。”

俄罗斯卫星网近日援引美国《防务新闻》消息报道称，美国试图将北约的注意力引向与中国的对抗。而东欧国家则对此感到不安，他们呼吁美方不要忘记了“俄罗斯的威胁”，并且应当增加在东欧地区的兵力部署。据“今日俄罗斯”电视台网站报道，法国国防部长弗洛朗丝·帕利也提醒，北约的主要任务不是与中国对抗，而是维护跨大西洋安全。该网站还刊登了一篇土耳其专家的文章，详细分析了北约的处境，明确指出，跟随美国一起对付中国只有无尽的坏处。文章指出，中国的崛起让美国感受到了威胁，这是对自身霸权的担忧，但是中国崛起并没有侵犯北约其他成员国的利益。而且，越来越多欧洲国家意识到，欧洲对美国的依赖太深了，而美国不是一个值得信任的霸主。更何况，与中国合作可以搭乘中国这辆处于飞速发展状态的经济快车，实现共赢。

“其实，北约秘书长的表态本身就有矛盾的地方。他一方面称北约把中国作为‘威胁’，另一方面又称北约‘不认为中国是敌人或对手’。”袁征指出，“从地缘政治的角度说，欧洲人一向把俄罗斯看作主要对手，而不是中国。而且，尽管中欧之间存在价值理念层面的差异，但是从经济利益到全球治理，中欧有很多合作空间。中国目前是欧盟最大的贸易伙伴，很多国家愿意本着务实精神同中国发展关系。总而言之，欧美在价值理念和制度层面高度认同，但在对华问题上，欧美存在微妙差异。虽然目前中欧关系出现了一些波折，但是，从长远来看，中欧关系仍有发展空间。”

(责编：白宇、赵欣悦)