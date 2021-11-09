一辆救护车行驶在德国柏林街头。

本报记者 花 放摄

新加坡民众在当地社区接受急救知识培训。

新加坡民防部队网站供图

乌克兰警察向当地儿童讲解急救基础知识。

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一架隶属于法国紧急医疗救助服务中心的救护直升机正在转运病人。

资料图片

急救网络建设是基本公共服务和应急保障的重要组成部分，也是关乎生命安全的重要民生问题。通过广泛普及急救知识、建立健全医疗急救体系等措施，一些国家着眼本国实际，逐步建立起较为完善的急救网络

德国——

驾照申领者必须参加急救培训

本报记者 花 放

“请先确认周边环境是否安全，然后拍打伤员双肩并进行呼喊。如果没有得到回应，应立刻拨打急救电话‘112’。接下来，观察伤员颈动脉是否搏动、有无呼吸。如果有呼吸，帮助其侧卧并保证呼吸道通畅，等待急救人员到来；一旦发现伤员停止呼吸，需立即对其实施心肺复苏……”在德国柏林急救培训中心，工作人员安德雷亚斯正在向学员教授交通事故中的伤员急救流程。

德国有着较为完善的急救网络，为民众提供及时有效的医疗救援服务。其中，民众的参与被视为急救链条中的重要环节。安德雷亚斯告诉记者，在紧急事故中，民众如能在第一时间采取初步的急救措施，往往可以为专业医务人员的救治赢得宝贵时间，在整个急救过程中起着非常关键的作用。

德国《刑法典》规定，在保证自身安全的前提下，对需要急救的人施救是每个公民应尽的义务。在需要的情况下未履行该义务的公民可能面临刑事处罚。在德国，面向普通民众的急救培训课程总时长约8小时。根据规定，该国所有驾照申领者都必须参加该课程并取得证明，否则不允许参加驾照考试。这一规定是德国民众急救知识普及率高的一个重要原因。据统计，在德国，每年有超过100万人参加急救培训课程，总体普及率高达80%。

在加强向民众普及救治常识的同时，德国各联邦州也根据自身情况制定相关法律，对专业医疗人员的急救流程和时效等作出规范。从接到急救电话到急救人员到场，德国各地法律都有着严格的时间规定。例如，在该国人口最多的北威州，城市急救时限为8分钟，农村地区的救援时限为12分钟；黑森州则规定，90%的急救救援需在10分钟内赶到，15分钟内的急救到位率应达到95%。

德国急救行动的主体主要包括医院、消防、红十字会等专业公立救援机构，私人经营的地方性救援公司，联邦国防军及其所属医院。为有效协调各层面急救机构，德国在各地区都设立了区域性的整体化调度中心，对急救车辆、人员等进行统一的管理调配，使整个急救系统得以高效运转，发挥最优效能。在首都柏林，整体化调度中心由消防部门负责管理和运营。中心与市内25个急救站保持即时联系，随时安排救援服务。位于西南部的巴登—符腾堡州共有34个区域性整体化调度中心，急救站数量约有270个。

在德国农村地区，由于经济状况和地理位置等因素，急救站覆盖率普遍较低。作为补充，部分农村地区的消防站点兼有急救站功能，这些站点的消防员也普遍接受了正规急救培训。

除地面急救渠道外，德国的空中救援也有超过50年的历史。遇有高速公路恶性事故、偏远地区需要急救等情况，直升机对地面急救形成了有力补充。德国汽车司机协会拥有35架救援直升机，是该国直升机数量最多的民间救援机构。仅2019年，该协会就提供了超过5万次空中急救服务。当前，德国约有83处直升机救护站，基本覆盖全境，为该国急救网络加装了一道“保险阀”。

法国——

在最短时间内“将医生送到现场”

本报记者 刘玲玲

在法国，“15”这个号码是必须记住的。这是法国紧急医疗救助服务中心（以下简称“服务中心”）的急救电话。作为法国医疗急救服务体系的核心，服务中心通过高效的指挥调度和先进的院前急救措施，在最短时间内“将医生送到现场”，为患者提供尽可能高质量、有效的救治服务。

院前深入干预或治疗已经成为法国医疗急救服务体系的主要特征。1955年，法国第一批流动急救小组成立，提供针对交通事故伤者的医疗援助和呼吸疾病患者的跨院转运服务。上世纪60年代，法国医疗急救服务体系开始形成，1968年西南部城市图卢兹建立了第一个正式的服务中心。1986年，法国通过一项专门法律，规定服务中心24小时接听急救电话并安排救助，并将图卢兹的模式推广到全国。

目前，法国每个省都设有至少一个服务中心，每个服务中心覆盖约50万人口，总共可调动超过3000家公立及私立附属医院的救护车，还有40多架配备必要急救设备和专业医疗团队的救护直升机。

服务中心之所以能够提供深入的院前干预和治疗，在于从接线到现场救助的各环节均有专业人员参与，从而保障了急救效率。急救接线员须经过至少600小时培训，掌握急诊的基础知识及治疗原则，能够对病情进行初步医学评估。调度医生根据病情严重程度给出相应建议，派全科医生或救护车前往救治患者。针对心脑血管疾病、多发伤病等需要住院治疗的患者，调度医生还会提前联系病房，缓解院内急诊科压力，保障院前急救与院内诊疗的高效衔接。

针对危重症患者，调度医生会派出“移动急救服务室”（以下简称“服务室”）进行救治。与普通救护车相比，服务室的急救设备更全面、人员资质更专业，可保障重症院前急救顺利进行。服务室的医生基本是九年制医学博士，麻醉护士需在完成三年基础护理学习后，额外进行两年的麻醉复苏专科学习，司机也经过服务中心的专业培训，可协助医护人员进行抢救。目前，法国全国有350家医院配备了服务室。

急救的顺利进行还有赖于多部门相互配合。在法国，消防、警察、私人救护车公司和社区医生等都会参与到院前急救中来，服务中心会与消防员、警察、社区医生等相互协作并进行远程指导。

近年来，法国急诊系统数字化程度不断提高，急诊科医生可通过网络查询患者病历及生物学或影像学检查结果，更准确地提出诊疗建议。不过在新冠肺炎疫情防控期间，法国也暴露出医疗系统急救能力和重症设施不足的问题。为此，法国政府于今年3月启动总额190亿欧元（1欧元约合7.8元人民币）的大规模医疗系统投资计划，其中90亿欧元用于修建和维护现代化医疗机构，20亿欧元用于法国医疗系统的数字化转型发展，以进一步提升急救系统的应对能力及医院的现代化水平。

新加坡——

社区是实施紧急救治的最前线

本报记者 刘 慧

不久前，在新加坡，一名女子在公园骑车时忽然摔倒，并陷入昏迷。路过的行人拨通了“995”紧急电话，接线员迅速指导在现场的施救者对患者进行心肺复苏，并运用附近的自动体外除颤器（AED）实施救治。随后，救护车赶到将病患送往医院，及时挽救了她的生命。

近年来，新加坡突发心脏骤停的病例有所上升，目前每年有超过2300例。这种病症的最佳抢救时间在发病后的4到6分钟，每延迟一分钟，患者的生存率会下降约10%。为了更好应对这种突发的危急病情，让患者第一时间得到救治，新加坡加大医疗资源投入，推广被誉为“救命神器”的AED设备，并向民众普及急救方法，从而搭建更广泛的急救体系。

“995”是新加坡民防部队为应对紧急医疗情况而设立的24小时服务热线。2017年，新加坡政府启动紧急医疗服务分层应对框架：接到求救电话后，经过专门培训的接线员会根据病情的严重程度分配急救资源，同时在救护车到达前向求救人员提供医疗建议。如果是心脏骤停病例，民防部队会增加救援力度，优先派遣救护车和救护人员，同时紧急医疗人员会乘消防电单车率先赶往现场施救，电单车上配备药品、氧气瓶、AED等基本医疗用品。把更多医疗资源投向危重患者，是为了提高他们的生存率。

鉴于AED对救治突发性心脏骤停患者的重要作用，新加坡政府在学校、车站、商场等公共场所和组屋等地方加快普及配置该设备。目前，新加坡每592人配置一台AED。政府还推出了流动AED计划，目前已有超过100辆出租车配备了该设备，相应的出租车司机也已接受了急救培训。这样，民防部队在接到突发性心脏骤停求救时，会通过手机应用程序通知距事发地点1.5公里以内、车上备有AED的出租车赶往施救。据了解，民防部队未来还将与物流公司等合作开展急救工作。

为鼓励更多社区民众参与急救，新加坡政府还面向民众俱乐部和学校等机构推出“速成先遣急救员培训计划”，通过约一小时的培训，普及简易版心肺复苏术、如何使用AED等急救知识。小学生和初中生按要求必须接受理论培训，识别心脏骤停的征兆，以及应急处置方法。初中生还要另外接受实践培训。截至2019年底，接受培训的人数已超过9.1万。

随着智能手机使用更加广泛，2015年，新加坡政府推出一款手机应用，民众可自愿注册登记，成为社区先遣急救员。当收到求助，该应用会向距离事发地400米以内的急救员发送通知，呼叫前往救助。通过这款应用，用户还可以将地理位置发送给民防部队，或查找附近的AED等。据了解，去年10月，在该应用接获的求救案例中，高达61%是由社区先遣急救员赶往提供援助。

谢豪骏自2015年起担任社区先遣急救员，至今已为约50名患者提供急救。他表示：“社区是实施紧急救治的最前线，民众掌握基本急救技能、随时做好施救准备，对于在黄金时间内挽救生命至关重要。”

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)