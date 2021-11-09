11月5日至6日，第四届虹桥国际经济论坛十二场分论坛在上海举行。来自国内外的政府官员、企业高管、智库学者和国际组织代表通过线上线下方式与会，探讨新形势下如何推动开放合作，促进互利共赢。

在“气候变化背景下的绿色发展与全球经贸新格局”分论坛上，与会嘉宾共同探讨绿色发展带来的机遇和挑战，展望未来经贸发展新图景。联合国首席经济学家埃利奥特·哈里斯表示，各国政府、企业和消费者都应树立低碳意识，深刻认识循环经济的优势及其为应对气候变化、实现可持续发展目标的重要意义。

意大利驻华大使方澜意在“双循环新发展格局下的消费新趋势”分论坛上表示：“意大利企业积极参加进博会，充分表明意大利已做好融入中国新发展阶段的准备。意大利愿同中方通力合作，加快共同建设国际消费中心城市的步伐。”

参加“全民健康与经济社会和谐发展：新理念 新动能”分论坛的专家认为，促进全民健康对于全球经济社会和谐发展至关重要。欧洲老龄化跨学科委员会主席让—皮埃尔·米歇尔表示，当前许多国家面临老龄化问题，投资教育、拥抱科技、推动健康的生活方式，会给未来经济和社会发展带来更多机遇。

国际保护知识产权协会会长多·阿马拉尔在“知识产权保护与营商环境优化”分论坛上表示：“中国知识产权保护工作持续加强，将有效激励创新，为其他国家和地区提供经验和示范。我们将进一步促进全球知识产权保护和经济可持续发展。”

《世界开放报告2021》发布暨国际研讨会5日举行。报告对全球129个经济体在2008年至2019年的对外开放指数进行了测算，并从主要经济体开放度、地理区域开放度、开放度与经济发展、开放度与经济规模等方面进行了比较分析，旨在形成世界共同扩大开放的共识，汇聚全球开放发展的正能量。世界开放指数是这份报告的核心成果，“我们研究、编制并发布这一指数，目的是衡量世界开放水平，展示各国开放‘进退’，提供前瞻性开放政策指引，形成世界扩大开放的共识。”报告序言如是说。

分论坛举办期间，中外嘉宾还就数字经济、智能科技、乡村振兴、区域经济一体化、绿色金融、共同富裕、青年责任、媒体合作等议题进行了讨论。

（本报记者强薇、王云松、殷鹏、韩鑫，人民网记者许维娜）

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)