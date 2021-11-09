人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

汇聚全球开放发展的正能量

2021年11月09日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月5日至6日，第四届虹桥国际经济论坛十二场分论坛在上海举行。来自国内外的政府官员、企业高管、智库学者和国际组织代表通过线上线下方式与会，探讨新形势下如何推动开放合作，促进互利共赢。

　　在“气候变化背景下的绿色发展与全球经贸新格局”分论坛上，与会嘉宾共同探讨绿色发展带来的机遇和挑战，展望未来经贸发展新图景。联合国首席经济学家埃利奥特·哈里斯表示，各国政府、企业和消费者都应树立低碳意识，深刻认识循环经济的优势及其为应对气候变化、实现可持续发展目标的重要意义。

　　意大利驻华大使方澜意在“双循环新发展格局下的消费新趋势”分论坛上表示：“意大利企业积极参加进博会，充分表明意大利已做好融入中国新发展阶段的准备。意大利愿同中方通力合作，加快共同建设国际消费中心城市的步伐。”

　　参加“全民健康与经济社会和谐发展：新理念 新动能”分论坛的专家认为，促进全民健康对于全球经济社会和谐发展至关重要。欧洲老龄化跨学科委员会主席让—皮埃尔·米歇尔表示，当前许多国家面临老龄化问题，投资教育、拥抱科技、推动健康的生活方式，会给未来经济和社会发展带来更多机遇。

　　国际保护知识产权协会会长多·阿马拉尔在“知识产权保护与营商环境优化”分论坛上表示：“中国知识产权保护工作持续加强，将有效激励创新，为其他国家和地区提供经验和示范。我们将进一步促进全球知识产权保护和经济可持续发展。”

　　《世界开放报告2021》发布暨国际研讨会5日举行。报告对全球129个经济体在2008年至2019年的对外开放指数进行了测算，并从主要经济体开放度、地理区域开放度、开放度与经济发展、开放度与经济规模等方面进行了比较分析，旨在形成世界共同扩大开放的共识，汇聚全球开放发展的正能量。世界开放指数是这份报告的核心成果，“我们研究、编制并发布这一指数，目的是衡量世界开放水平，展示各国开放‘进退’，提供前瞻性开放政策指引，形成世界扩大开放的共识。”报告序言如是说。

　　分论坛举办期间，中外嘉宾还就数字经济、智能科技、乡村振兴、区域经济一体化、绿色金融、共同富裕、青年责任、媒体合作等议题进行了讨论。

　　（本报记者强薇、王云松、殷鹏、韩鑫，人民网记者许维娜）


　　《 人民日报 》（ 2021年11月09日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部