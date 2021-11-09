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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话

2021年11月09日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京11月7日电  11月6日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

　　王毅表示，中伊两国是全面战略伙伴。无论国际形势如何变幻，中方都将坚定发展中伊友好关系，坚定推进中伊务实合作，造福两国和两国人民。中方愿同伊方继续反对单边主义、霸凌主义，捍卫不干涉内政原则，维护广大发展中国家共同利益。中方也愿同伊方继续加强抗疫合作，直至最终战胜疫情。中方希望伊方支持“全球发展倡议”。

　　王毅说，中方欢迎伊方决定本月底重返全面协议恢复履约谈判，这体现了伊方致力于恢复履约的积极姿态。美国单方面退出伊核协议，理应率先采取行动予以纠正，伊朗可在此基础上恢复履行核领域承诺。各方应加强协调，共同推动谈判朝着正确方向发展。中方支持伊朗与国际原子能机构加强合作，这将为复谈创造良好氛围。

　　王毅祝贺伊朗成功举办第二次阿富汗邻国外长会，表示邻国外长会议机制正逢其时，多方关注。中方将主办第三次外长会，愿同伊朗在内的各方加强协调，积累共识，争取届时取得更多成果。六国应充分发挥邻国优势，突出邻国特色，在解决邻国正当关切的同时，为阿富汗实现长治久安发挥独特和建设性作用。

　　阿卜杜拉希扬表示，伊中关系是战略性的。伊新政府将坚定发展对华友好合作。伊方感谢中方大力支持伊抗击疫情，希同中方继续深化抗疫合作。伊方赞赏中方在伊核问题上的积极立场和发挥的建设性作用，致力于全面协议恢复履约谈判，愿就此同中方加强沟通协调。伊方重视同国际原子能机构合作，将邀请格罗西总干事于近日访伊。伊方完全支持“全球发展倡议”，支持中方办好第三次阿富汗邻国外长会。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月09日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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