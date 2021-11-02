新华社上海11月2日电题：“看不见”的展品有何魅力？进博会助推服务贸易“再升级”

新华社记者桑彤、周蕊、何欣荣

服务贸易展区许多展品“看不见”，却又含金量颇高，这一展区魅力何在？全球三大拍卖行、四大会计师事务所、三大国际快递、运力排名前五的船公司为何齐齐前来？第四届中国国际进口博览会服务贸易展区，将迎来54个国家和地区的300多家企业参展，助推全球服务贸易“再升级”。

关注明天：聚焦绿色、数字化

在服务贸易展区，不少金融咨询业的“老朋友”再度聚首。连续第四年参展的会计师事务所德勤，在原有服务贸易展区的基础上，增加了技术装备展区，从绿色和数字化两方面展示创新的数字化产品及行业解决方案。

“此次我们在展台设计了‘未来工作’全景沉浸式体验区，通过智能控制和声光电技术模拟不同情境下的工作环境，让参与者可以身临其境感受德勤在绿色智能建筑、未来城市管理等方面的最新成果。”德勤中国副首席执行官蒋颖介绍，其中展示的“The Edge”大厦是在巴黎气候协定的背景下诞生的一款产品，首次出现在进博会现场。

另一家会计师事务所毕马威同样在数字化和绿色领域快速转型。毕马威中国首席市场执行官周骏表示：“今年我们不仅是参展商，还是投资商。”

同样连续四年参加进博会的SGS，带来为企业量身定制的低碳及绿色可持续发展解决方案。比如，展现新能源汽车从原料开采、组件制造、汽车组装、充电使用到废弃处理回收等全生命周期中所涉及的碳排放核算和碳减排措施服务；展示纺织行业从生产到回收利用诸多环节的循环生态……

在渣打集团董事会主席韦浩思看来，2021年适逢中国加入世界贸易组织20周年，今年的进博会尤其重要。中国实现“双碳”目标的努力将为其他国家的减碳之路提供借鉴，也为渣打银行提供巨大的发展机遇，帮助需要减碳的经济体和企业转型。

形象更“潮”：首迎拍卖行、画廊

来进博会，看场艺术展？依托于相关文物免税政策利好，艺术品、收藏品等成为本届进博会服务贸易展区新亮点。今年进博会首次在服务贸易展区打造文物艺术品板块。

今年这里聚集了全球三大拍卖行佳士得、苏富比、富艺斯及多家知名艺术机构。出自中外艺术家手笔和创作于不同年代的人物画、风景画与雕塑将汇聚上海，为观众带来一场视觉盛宴。

苏富比精挑细选了5件艺术名家杰作。苏富比亚洲区董事总经理洛嘉熙表示：“我们非常感谢中国政府的举措，让苏富比今年有机会为进博会带来多件顶级艺术品，促进全球文化交流互动。”

来自英国的合旎艺术今年首次进入中国市场，也携重量级国际艺术家的作品亮相本届进博会。“受到疫情影响，要把10件顶级艺术品从英国带到上海并不容易，但我们非常珍惜这次机会，期待借助进博会的平台与中国观众面对面沟通，接触到更多中国的艺术机构和艺术家。”合旎艺术中国区负责人郑妍表示。

据悉，目前已有英国、西班牙等11个国家和地区的20家境外机构确认参展第四届进博会服务贸易展区，共申报文物艺术品178件，申报总货值23.5亿元。

枢纽服务：提供全新的物流通道

日前，满载着进博会展品的“中欧班列—进博号”顺利抵达上海。这趟发自德国汉堡的中欧班列为跨境贸易提供了全新的物流通道。

首批抵达上海的海运展品从汉堡港启程，首批搭乘中欧班列到上海的展品同样从汉堡首发，两座城市的连接越来越紧密，也让汉堡港收获大量的关注。此次，汉堡港营销协会携汉堡港口与物流股份公司参加进博会，就位于服务贸易展区。汉堡港每年与中国业务有关的集装箱吞吐量约为240万标准箱（TEU）。这意味着，在汉堡港装卸的每三只集装箱中就有一只来自或将运往中国。

“中国是汉堡港最重要的贸易伙伴，汉堡港是中国‘一带一路’倡议在欧洲的重要节点。去年，汉堡与中国的国际班列货运量为10.7万标准箱。”汉堡驻中国联络处首席代表潘桦表示，“尽管全球疫情仍在继续，我们不会错过进博会这个重要的国际交流平台。”

除了汉堡港，服务贸易展区还聚集了众多航运、物流、港口企业。比如，中远海运集团将携手10家相关境外企业参展，包括比雷埃夫斯港务局和阿布扎比港务局。

业内专家认为，在新冠肺炎疫情持续、航运价格高企、国际贸易通道受阻严重的当下，进博会服务贸易展区将进一步推动商贸往来，为促进国内国际双循环新发展格局提供保障。

(责编：崔译戈、杨牧)