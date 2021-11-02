人民网北京11月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

新华社记者：11月1日至2日，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会正在英国格拉斯哥举行。习近平主席向峰会发表书面致辞，阐述中国气候治理主张、宣传介绍中国气候治理成就和贡献。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：10月31日至11月12日，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议在英国格拉斯哥举行。英方于11月1日至2日举办“世界领导人峰会”，习近平主席发表书面致辞。

习近平主席在致辞中就如何应对气候变化、推动世界经济复苏等重大时代课题贡献了中国方案，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型等三点主张。习近平主席强调，中国秉持人与自然生命共同体重要理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路。“1+N”政策体系为中国实现碳达峰碳中和明确了时间表、路线图和施工图。

习近平主席的书面致辞彰显了中国积极应对气候变化、引领全球气候治理的大国担当，获国际社会高度赞誉。正如习近平主席强调，“以实则治”，中方愿与国际社会一道携手应对气候变化挑战，合力保护人类共同的地球家园，推动构建人与自然生命共同体。

路透社记者：请问中方领导人为何只在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面讲话，而不是以视频连线的方式出席？

汪文斌：据我了解，会议主办方没有提供视频与会方式。我要强调的是，习近平主席向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会发表书面致辞，体现了中方积极推进应对气候变化国际合作、呵护地球共同家园的坚定立场和大国担当。中方的有关主张和举措得到了国际社会高度评价和认可。

澳亚卫视记者：据报道，今年以来，安天科技集团捕获了多起针对中国和南亚次大陆国家的钓鱼攻击活动，来自印度的网络攻击者试图攻击中国的国防、军事以及国企单位。有关分析报告即将对外公布。中方对此有何回应？

汪文斌：具体情况建议你向网络安全主管部门了解。作为原则立场，我愿强调，中国反对各种形式的网络攻击。

韩联社记者：我有两个问题。第一个问题，据报道，中国和俄罗斯近日在联合国安理会共同散发了一份涉朝决议草案。外交部能否介绍有关情况？第二个问题，上周，中共中央政治局委员杨洁篪会见了朝鲜驻华大使。昨天，中国政府朝鲜半岛事务特别代表同韩国外交部半岛和平交涉本部长举行了视频会晤。你能否介绍中方近期在促进朝鲜重回对话谈判方面所作的努力？中方对推动朝鲜重回谈判有何期待？

汪文斌：关于第一个问题，上周五，中俄在联合国安理会共同散发了一份涉朝鲜决议草案。当前，半岛形势复杂敏感，政治解决进程停滞不前。中俄此时共同提出安理会涉朝决议草案，主要考虑一是巩固半岛问题政治解决正确方向，为有关各方早日启动对话营造氛围、提供助力。二是朝方近年来已采取多项无核化措施，其正当合理关切应当受到重视和回应。三是国际制裁、新冠肺炎疫情等因素对朝经济民生造成的负面影响值得关注，安理会应为外界对朝支持和帮助提供便利。四是安理会应适时启动涉朝决议可逆条款，调整经济民生领域部分制裁措施，这也是安理会有关决议的应有之义。五是改善南北关系，推进和解合作是大势所趋，国际社会和有关各方应予支持并创造必要条件。我们希望有关各方能够以积极和建设性态度看待中俄提出的决议草案，共同为推动半岛问题政治解决作出努力。

关于第二个问题，中方一直为推进半岛和谈进程发挥建设性作用，与有关各方积极互动、深入沟通。我们坚决维护半岛和平稳定，坚持做劝和促谈工作，支持一切有利于缓和局势、促进对话的努力。中方提出“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，得到各方高度重视和广泛认同。中俄还在安理会共提了政治解决半岛问题的决议草案，呼吁早日重启对话，这是当前形势下非常建设性的举措。

中方认为，当前半岛问题的症结在于朝方已采取的无核化措施没有得到应有重视，其合理关切没有得到应有回应。美方应正视症结所在，拿出有吸引力的对话方案，不能只喊口号不见行动。中方愿就半岛事务同有关各方加强沟通，继续积极致力于推动半岛问题政治解决进程向前发展。

深圳卫视记者：据报道，11月1日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，阿富汗局势动荡期间，美曾试图说服巴基斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国允许美在其领土驻军，但均遭拒绝。今年6月俄美元首会晤期间，俄方对美方明确表示，坚决反对美试图在中亚国家部署军事基地。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到相关报道。你所提到的几个国家都是上海合作组织成员国。维护地区和平与稳定是上合组织成员国的共同目标，有关国家保持着密切的合作。美国发动阿富汗战争20年，给阿富汗和地区和平稳定造成严重破坏，引发巨大人道主义灾难。美方应该深刻吸取教训，纠正穷兵黩武的政策，切实尊重地区国家主权独立和领土完整，多做有利于维护地区和平稳定的事，避免重蹈覆辙。

《人民日报》记者：据报道，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会领导人峰会期间，包括中国在内的100多个国家将加入《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》。你能否进一步介绍相关情况？

汪文斌：森林是地球之肺，是陆地生态系统中最大的碳库。中国加入《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》，体现了中国致力于保护生态环境、积极应对气候变化的决心和贡献。

中国秉持人与自然生命共同体理念，在森林和土地利用方面采取切实保护措施，取得了卓越成效。在全球森林资源持续减少的背景下，中国的森林覆盖率从上世纪八十年代的12%增加到今天的23.04%，森林蓄积量增加了85亿立方米，成为全球森林资源增长最多的国家，为全球贡献了四分之一的新增绿化面积。

中国持续开展荒漠化治理工作，成功遏制荒漠化扩展趋势，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，提前实现了联合国提出的到2030年实现土地退化零增长目标，为全球贡献了五分之一的土地恢复净面积。

地球是人类的共同家园。中国在保护森林和土地方面的努力，不仅为中国添绿，也为世界增彩。在气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战面前，中方愿与各方一道，以实际行动应对危机、化解难题，共建人与自然和谐共生的美丽世界。

总台央视记者：中方已于11月1日正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》。能否介绍中方的考虑和此举意义？

汪文斌：习近平主席在出席二十国集团领导人罗马峰会时宣布，中方决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》。昨天，中方向《数字经济伙伴关系协定》保存方新西兰正式提出加入申请。申请加入《数字经济伙伴关系协定》，展现了中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定的建设性姿态，也反映出中方致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准的坚定决心。

中国是区域经济合作的积极倡导者、多边经贸规则的坚定维护者、开放型世界经济的有力推动者，始终坚定不移深化改革、扩大开放，积极参与完善国际经贸规则，推进区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。中国是首批完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准的国家之一，并正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），进一步提高开放承诺水平。在刚刚结束的东亚合作领导人系列会议上，中方倡导深化经济融合，推动RCEP尽早生效实施，早日惠及地区各国人民，得到地区国家积极响应。

再过几天，第四届中国国际进口博览会就将在上海正式开幕。今年，共有58个国家和3个国际组织参加国家展，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，参展的国别和企业数量都超过上届。中国将继续以实际行动支持多边贸易体制、推动建设开放型世界经济，为全球经济复苏和各国共同发展不断作出新的贡献。

彭博社记者：“驻华外国记者协会”昨天发表声明，对外国记者在华采访北京冬奥会的环境表示“关切”，“呼吁”北京冬奥组委和国际奥委会尽快予以改善。外交部对此有何评论？

汪文斌：首先我要说明的是，中方从未承认你提到的这个组织。这个组织也根本代表不了在华的400多名外国记者的真实声音。

至于你提到的有关声明，也是同事实不符的。北京冬奥会筹办工作秉持开放办奥理念，筹办以来，始终欢迎来自全球的媒体前来采访报道。考虑到疫情影响，为确保2021年下半年相约北京测试活动各参与方健康安全，同时减少赛后隔离人数以降低各媒体运行成本，测试赛组委会精心安排，组织方克服巨大困难，将空间分为闭环外、闭环内管理，将媒体采访所在区域安排在闭环外。因场馆空间有限，每场测试赛仅能邀请部分媒体采访。

此次邀请媒体的原则是国际奥委会认可的国际通讯社、国际奥委会官方图片社，以及近几年举办过奥运会和未来几年将要举办奥运会国家的部分媒体，能代表大多数媒体，能满足大多数媒体的需要。同时，北京冬奥组委根据赛事进程持续提供快讯（Newsletter）、点对点为所有境外媒体提供信息，不存在所谓的“信息披露不充分”问题。

当然，我们理解各媒体对北京冬奥会筹办工作的关注，也欢迎各媒体更多参与相关报道。为满足媒体需求，北京冬奥组委正在积极协调，在不影响测试赛举办的前提下，将策划组织三大赛区系列采访，并且以未参加测试赛的常驻京境外媒体为主。北京冬奥组委考虑到媒体实际采访需求，再次协调场馆克服困难扩大媒体运行空间，现已根据实际条件扩大了媒体邀请范围。

凤凰卫视记者：第一个问题，美国总统国家安全事务助理沙利文称，中国在应对气变问题上“不合群”，美方会持续向中国施压，中方有何回应？第二个问题，据报道，中国已恢复同阿富汗的货运班列，并向阿富汗提供了紧急人道主义援助。阿塔临时政府昨天也宣布已向中国出口了一批松子。中方能否证实并介绍相关情况？

汪文斌：关于你提到的第一个问题，习近平主席在二十国集团领导人第十六次峰会上指出，中国一直主动承担与国情相符的国际责任，积极推进经济绿色转型，不断自主提高应对气候变化行动力度，将践信守诺，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

中国言必信，行必果，为此付出了艰苦卓绝的努力，取得了显著成效。2020年中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成到2020年下降40%－45%的目标，累计少排放二氧化碳约58亿吨。中国努力推进能源绿色低碳转型。2020年，中国非化石能源发电量占全社会用电量的比重达到三分之一以上；光伏和风电装机容量较2005年分别增加了3000多倍和200多倍。中国连续8年成为全球最大新增光伏市场，风电、光伏发电设备的技术水平和制造规模均位居世界前列。近期，中国集中组织开工了一批大型风电光伏项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工的序幕。昨天我也给大家介绍了，从碳达峰到碳中和，发达国家普遍将用40—70年，而中国作为世界上最大发展中国家，给自己规定的时间只有30年。中国提出的碳中和目标完全符合《巴黎协定》提出的“将全球温升控制在工业化前水平以上低于2摄氏度以内，并且努力控制在1.5摄氏度之内”的目标，也完全展现了同中国发展阶段和国情相匹配的气候雄心与全球领导力。

我还想强调的是，气候变化是全人类的共同挑战，关乎人类前途命运，需要国际社会共同努力。发达国家过去200多年间一直向大气排放大量温室气体，对气候变化负有不可推卸的历史责任，尤其是美国作为历史排放大国，气候政策不断反复和倒退，自身排放最近几年才实现达峰并开始下降。我们期待美国政府尽快提出具体的减排政策措施。发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，率先承担大幅减排义务，在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。不能一方面要求中方减煤，一方面又制裁中国光伏企业。

关于你提到的有关阿富汗的问题，中阿货运班列从未中断，两国的农产品贸易也正在恢复。小小松子将给中国人民带来美味，也可为阿富汗每年带来外汇收入，缓解当地大批农民的生计困难。“松子空中走廊”是中阿两国人民友谊源远流长、两国经贸合作稳步发展的缩影和写照。

当前，阿富汗仍面临严峻的人道主义危机和经济困难。中方已宣布向阿富汗提供2亿元人民币紧急人道主义援助，首批援助物资也运抵了喀布尔。中方将继续倾听阿富汗人民的呼声和需求，在力所能及范围内向阿富汗人民提供支持和帮助，为阿富汗恢复稳定、实现发展继续发挥建设性作用。

法新社记者：据报道，在马里被绑架的三名中国工人已获救，中方能否证实并介绍详情？

汪文斌：中国政府高度重视中方企业3名员工在马里遭绑架案件。案件发生以来，外交部和驻马里使馆密切跟踪案件进展，持续做马方工作，敦促马方全力开展安全营救，并指导相关企业妥善应对。经各方共同努力，3名被绑架人员已经于11月1日安全获救，目前身体状况良好。我们感谢马里和有关国家政府为安全营救中方人员所作的努力和支持。

外交部和驻马使馆将继续做好对获救人员的安抚照料等工作，同时进一步加强对在马中国公民和企业的风险预警和领事保护，切实维护其安全及正当权益。

《环球时报》记者：据报道，法国总统马克龙在G20罗马峰会期间接受澳大利亚媒体采访时称，澳总理莫里森在核潜艇合同一事上对法方撒了谎，法方是否重新给予澳方信任将取决于莫如何行动。中方对此有何评论？

汪文斌：中方已多次阐明在澳同有关国家开展核潜艇合作问题上的原则立场。澳方不仅应诚实回答自己伙伴的质疑，更应诚实面对国际社会的关切，切实履行国际核不扩散义务，停止制造集团对抗和扩散风险等不负责任的行为。

总台国广记者：《2021世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》近日在北京发布。发言人对此有何评论？

汪文斌：日前，世界旅游联盟发布《2021世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》。《案例》充分展现了中国旅游助力乡村振兴的优秀成果，并在深入分析、总结研究基础上，就乡村振兴提出一系列建议。发布《案例》是纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年庆祝活动系列配套活动之一，也是中国在旅游领域落实联合国2030年可持续发展议程，增进在本领域同世界各国交流互鉴的重要举措。

中国党和政府历来高度重视农村工作，出台一系列政策措施，不断加快推进农村基础设施建设和公共服务改善，明确要求把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。《案例》收集了全国31个省区市的50个典型案例，是中国特色社会主义乡村振兴道路发展成果的生动反映，也是中国为全球减贫和发展事业作出的独特贡献。

此次发布的案例中，不乏依托生态文明建设走向发展振兴的成功事例。这里既有实施“生态立村”战略、通过开发特色生态观光旅游让村民走上致富道路的生动佳话，也有取缔环境污染严重的工业用地、进行生态升级形成特色景观的奋斗轨迹，还有充分利用世界自然遗产的优质资源，将遗产保护、乡村旅游、民众可持续生计互促互融的美好故事。这些案例是中方坚持走生态优先、绿色低碳发展道路、建设人与自然和谐共生的美丽中国取得的积极成果。

人不负青山，青山定不负人。乡村振兴离不开天蓝地绿水清深入人心，中国和世界的发展同样也离不开对地球家园的呵护。未来，我们将驰而不息，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，继续落实联合国2030年可持续发展议程，同各国携手，共建人与自然和谐共生的世界，为建设一个没有贫困、没有饥饿、共同发展的人类命运共同体而奋斗。我们也真诚欢迎大家到中国的美丽乡村走一走、看一看。

《南华早报》记者：美国海军对外发布了上个月美“康涅狄格”号核潜艇撞击调查报告。报告称，该潜艇因撞击了一座“不知名的海底山”导致严重受损，并非跟其他船舰相撞。中方对此有何回应？

汪文斌：我们已经就该事故多次表明严重关切，要求美方采取负责任的态度，作出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意的交代。

我们看到的是，事故发生一周后，美方才发表了一份语焉不详的声明，说核潜艇撞上了不明物体。事故发生近一个月后，美方又说撞上了不知名的海底山，还将事故地点刻意模糊为所谓的“印太地区国际水域”，对核潜艇的航行意图、事故发生的具体地点、是否在别国专属经济区甚至领海、究竟有没有造成核泄漏以及破坏海洋环境等外界严重关切和疑虑的问题，始终没有作出明确的说明。这充分暴露了美方的不透明和不负责任。

我们再次敦促美方详细说明事故的有关情况，充分回应地区国家的关切疑虑。关键是要停止派军舰军机四处滋事挑衅、炫耀武力，停止损害别国主权安全的行径。否则此类事故恐怕不会更少、只会更多。

彭博社记者：据悉，斯里兰卡的一家化肥公司已获得当地法院命令，停止向一家中国企业支付购买肥料的费用，因为中方企业向斯方企业出口了被污染的肥料。外交部能否证实上述消息？

汪文斌：我不了解你提到的具体情况。我可以告诉你的是，中方一贯高度重视出口商品质量。关于中斯间的肥料贸易合作，有关肥料起运前已通过斯方指定的第三方检测机构测试。目前，中斯双方正在沟通协调解决。

《中国日报》记者：我们注意到日前第76届联大举行全会审议了人权理事会报告，中方在会上明确表示反对将人权问题政治化。发言人能否进一步介绍情况及中方所发挥的作用？

汪文斌：正如你刚才提到的，第76届联合国大会日前举行全会审议人权理事会报告，联大三委并举行与人权理事会主席互动对话。中方在会上与多个国家一道，共同反对将人权问题政治化，反对利用人权问题干涉别国内政。

中方代表指出，人权不是少数西方国家专利，而是各国人民权利。人权理事会是就人权问题开展建设性对话与合作的平台，而不是人为制造矛盾、引发政治对抗的场所。当前，人权理事会工作面临人权问题政治化加剧、对经社文权利和发展权投入不足、国别人权决议和机制泛滥、部分人权特别机制违背客观中立原则等多重挑战。中方坚决反对将人权问题政治化和搞双重标准，反对借人权问题干涉别国内政。

委内瑞拉代表包括中方在内的“捍卫《联合国宪章》之友小组”成员做了共同发言，俄罗斯、巴基斯坦、埃及、古巴、叙利亚、印度、印尼、伊朗、阿尔及利亚等国也纷纷发言，呼吁尊重会员国主权和领土完整，立即停止将人权问题政治化和搞双重标准，反对干涉别国内政，对国别人权机制泛滥、人权理事会决议无法达成协商一致等现象日益增多、特别机制专家背离客观公正原则等表示严重关切，呼吁人权理事会更多关注单边强制措施、种族主义、恐怖主义等议题，敦促特别机制专家恪守行为准则。上述发言发出了顺应国际社会共同期待的正义之声。

中方愿同世界各国继续携手努力，倡导恪守联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则，共同抵制人权问题政治化不良倾向，为实现人人得享人权的崇高目标不懈努力。

《北京青年报》记者：据美国全国公共广播电台公布的一项民调结果，81%的美国民众认为美国民主面临严重威胁。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。对美国民众对本国民主的看法，我无意评论。我要强调的是，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。美国民主有美国民主的问题。美国民主的问题要靠美国人民自己去解决，其他国家解决不了美国民主的问题。

同样，各国的民主道路、民主模式应当符合本国国情和发展实际，应当由本国人民自己去探索和发展。用一套民主标准、一个民主模式去衡量所有国家是不是民主，这本身就违背民主理念。依靠武力、胁迫、施压等手段强行对外推销自身的民主模式，更是彻底走向民主的反面，是披着民主外衣的霸权主义，只会加剧分裂和对抗，引发冲突和混乱。这些伪民主、假民主行径，必将受到国际社会的抵制和反对。

(责编：崔译戈、常红)