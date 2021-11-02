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巴基斯坦成立华侨华人法律援助中心

2021年11月02日20:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡11月2日电 （记者程是颉）11月1日，“巴基斯坦华侨华人法律援助中心”在拉合尔成立，中国驻拉合尔代总领事彭政武为中心揭牌。拉合尔华侨华人联合会会长骆建学、拉合尔中资企业协会会长杨乃民等参加揭牌活动。

巴基斯坦华侨华人法律援助中心举行揭牌活动。中国驻拉合尔总领事馆供图

彭政武介绍说，该法律援助中心是公益组织，旨在为旁遮普省符合援助条件的华侨华人提供诉讼和非诉讼、法律咨询、法律知识普及等公益性质的法律服务。负责该中心运营的中奥律师事务所总部位于拉合尔，并在伊斯兰堡设有分部，是全巴基斯坦首家且目前唯一中资律所。负责人程德勇律师熟悉巴基斯坦当地语言文化和法律体系，已协助驻拉合尔总领馆解决多起涉华侨华人法律纠纷，有力维护了相关人员合法权益。

程德勇表示，法律援助中心的成立与启用，是为了帮助有困难的华侨华人解决他们打官司难的窘境，并处理华侨华人法律问题，维护华侨华人合法权益。援助中心启用后，将建立纠纷处理机制，利用专业法律手段与专门渠道，从实际情况出发，大胆尝试，努力探索，不断总结经验，逐步完善有社会保障性质的法律援助制度。

(责编：崔译戈、常红)

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