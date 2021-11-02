新华社北京11月2日电（记者温馨、朱超）据美国全国公共广播电台公布的一项民调结果，81%的美国民众认为美国民主面临严重威胁。对此，外交部发言人汪文斌2日在例行记者会上回答相关提问时说，美国民主的问题要靠美国人民自己去解决，其他国家解决不了美国民主的问题。

“对美国民众对本国民主的看法，我无意评论。”汪文斌说，“我要强调的是，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚。”

汪文斌说，实现民主有多种方式，不可能千篇一律。美国民主有美国民主的问题。美国民主的问题要靠美国人民自己去解决，其他国家解决不了美国民主的问题。

“同样，各国的民主道路、民主模式应当符合本国国情和发展实际，应当由本国人民自己去探索和发展。”他说，“用一套民主标准、一个民主模式去衡量所有国家是不是民主，这本身就违背民主理念。”

汪文斌指出，依靠武力、胁迫、施压等手段强行对外推销自身民主模式，更是彻底走向民主的反面，是披着民主外衣的霸权主义，只会加剧分裂和对抗，引发冲突和混乱。这些伪民主、假民主行径，必将受到国际社会的抵制和反对。

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