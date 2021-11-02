人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：美国民主的问题要靠美国人民自己解决

2021年11月02日19:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月2日电（记者温馨、朱超）据美国全国公共广播电台公布的一项民调结果，81%的美国民众认为美国民主面临严重威胁。对此，外交部发言人汪文斌2日在例行记者会上回答相关提问时说，美国民主的问题要靠美国人民自己去解决，其他国家解决不了美国民主的问题。

　　“对美国民众对本国民主的看法，我无意评论。”汪文斌说，“我要强调的是，民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚。”

　　汪文斌说，实现民主有多种方式，不可能千篇一律。美国民主有美国民主的问题。美国民主的问题要靠美国人民自己去解决，其他国家解决不了美国民主的问题。

　　“同样，各国的民主道路、民主模式应当符合本国国情和发展实际，应当由本国人民自己去探索和发展。”他说，“用一套民主标准、一个民主模式去衡量所有国家是不是民主，这本身就违背民主理念。”

　　汪文斌指出，依靠武力、胁迫、施压等手段强行对外推销自身民主模式，更是彻底走向民主的反面，是披着民主外衣的霸权主义，只会加剧分裂和对抗，引发冲突和混乱。这些伪民主、假民主行径，必将受到国际社会的抵制和反对。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部