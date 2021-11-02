新华社英国格拉斯哥11月1日电（记者郭爽 许凤）联合国秘书长古特雷斯11月1日在英国格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上指出，气候变化已经将人类推向生死存亡的紧要关头，人类需要马上采取切实行动，共同应对危机和挑战。

古特雷斯在会议期间举办的世界领导人峰会上致辞时指出，过去10年内，近40亿人遭受了与气候有关的灾害……严峻的选择摆在人类面前：“要么我们阻止灾难，要么灾难阻止我们”。他说，人类正面临紧要关头，正在迅速接近临界点，一旦达到便将触发全球变暖不断升级的“反馈循环”。

古特雷斯敦促发达国家和新兴经济体建立联盟，为加快经济脱碳和逐步淘汰煤炭创造财政和技术条件；强调必须采取更多措施保护易受影响社区，助其抵御迫在眉睫的气候变化威胁。古特雷斯还表示，“（发达国家）每年向发展中国家提供1000亿美元应对气候变化的资金承诺必须兑现”，最不发达国家和小岛屿发展中国家这些受害最严重国家急需外界提供资金。

在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家集体承诺，在2020年前每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化挑战。但10多年后发达国家仍迟迟未能履行这一承诺。据经济合作与发展组织计算，目前第一笔1000亿美元气候资金还有200亿美元的缺口。

英国首相约翰逊指出，本届气候变化大会“不会也不能成为气候变化问题的终结”。他强调：“我们需要在COP26上真正地认真对待气候变化。”

COP26于10月31日至11月12日在格拉斯哥举行。本届大会是《巴黎协定》进入实施阶段之后召开的首次缔约方大会。

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