人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国宣布推迟实施对英国的渔业制裁

2021年11月02日18:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦11月2日电（记者王慧慧）据英国媒体1日晚报道，法国总统马克龙当天在英国格拉斯哥第26届联合国气候变化大会期间与英国首相约翰逊会晤，随后宣布法方将推迟实施原定于2日对英国渔业和贸易采取的制裁措施。

　　对此，英国政府发言人1日晚间说，英方对法方的做法表示欢迎，愿意继续就渔业问题进行深入讨论，解决法国渔船申请许可问题。英国负责“脱欧”后英欧经贸合作事务的国务大臣戴维·弗罗斯特4日将同法国官员在巴黎会晤。

　　另据法国媒体2日报道，马克龙在格拉斯哥对媒体表示，法国“不会在谈判期间（对英国）实施制裁”，双方的谈判将持续到4日，他希望“给谈判一个机会”。他强调，“接下来的几个小时至关重要”。

　　此外，英国媒体2日报道说，为缓和双方会谈气氛，法国已经释放此前扣押的一艘英国渔船。

　　英国“脱欧”后，针对法国渔船在英国海域的捕鱼权问题，两国已争执数月。法国政府10月27日宣布，如果英国不向更多法国渔船发放捕捞许可，法方将从11月2日起禁止英方渔船进入部分法方港口，并对英方船只和往返英国的卡车加强检查。而且，法方正在酝酿第二轮制裁，不排除重新考虑对英方的电力供应。

　　相关争端主要涉及的海域位于英吉利海峡西南部海峡群岛附近。海峡群岛由泽西岛、根西岛及两者附属岛屿组成，是英国属地，但距离法国更近，供电依靠法国。（参与记者：唐霁）

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部