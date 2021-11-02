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“一带一路”增进跨文化国际交流与合作

——访德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授米夏埃尔·许勒尔

2021年11月02日18:55 | 来源：新华网
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　　新华社柏林11月2日电 专访：“一带一路”增进跨文化国际交流与合作——访德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授米夏埃尔·许勒尔

　　新华社记者朱晟　张远

　　德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授米夏埃尔·许勒尔日前接受新华社记者专访时表示，“一带一路”增进了跨文化国际交流与合作，长期来看，只要各参与方坚持互利共赢，必将不断收获成功。

　　许勒尔告诉记者，2019年5月，他组织了来自中国、哈萨克斯坦和德国三个国家的大学生，分成三个小组共同开展了一项名为“新丝路之行”的国际调研，旨在更深入了解“一带一路”倡议和中欧班列。

　　据他介绍，第一小组乘火车由西向东，从德国汉堡经波兰、俄罗斯抵达哈萨克斯坦阿拉木图市。第二小组乘火车由东向西，从上海出发，途经合肥、西安、兰州、霍尔果斯，目的地同样是阿拉木图。行程结束时，第三小组在阿拉木图举办一场丝绸之路研讨会。作为第二小组成员之一，许勒尔表示，从上海前往阿拉木图的西行途中，他所见到的中欧班列现有基础设施令人印象深刻。

　　调研结束后，团队成员还把途中记录和拍摄的内容制作成45分钟的视频纪录片，自去年在合肥首映后，还将陆续在德国多个场合展映。

　　谈及组织上述国际调研的原因，许勒尔说，几年前“一带一路”在西欧知名度还不够高。作为一名物流和供应链管理教授，他当时对这个倡议也持有诸多疑问，于是决定组织来自不同国家的学生从跨文化视角展开研究。如今，情况已大不相同，2021年“人人都在讨论丝绸之路”，西欧人对“一带一路”的认识发生了巨大变化。

　　许勒尔认为，业界很快会清晰认识到，在当前全球遭遇新冠疫情的特殊背景下，由“一带一路”和中欧班列带来的交通系统连通是多么重要。

　　展望未来，许勒尔表示，“一带一路”和中欧班列的重要性不仅体现在应对诸如新冠疫情等危机，还将有助于中亚国家更好地与全球供应链相连，并从中受益。

　　许勒尔表示，长期来看，不管是在亚洲、非洲、欧洲还是世界其他地区，只要各个参与方能以共赢形式合作，“一带一路”必将不断收获成功。

(责编：崔译戈、杨牧)

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