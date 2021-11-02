新华网北京11月2日电（薛笔犁 唐凯）10月30日，国家主席习近平以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。在讲话中，习近平主席围绕全球抗疫、经济复苏等提出一系列重大主张。复旦大学网络国际治理研究基地主任沈逸认为，习近平主席在讲话中提出的举措对推动国际疫苗合作、经济复苏等国际社会共同关切的重要议题，贡献了引领全球治理良性变革的“中国良方”。

10月30日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

当前，发达国家和发展中国家免疫鸿沟还在拉大，不仅迟滞了全球战胜疫情的进程，更是对广大发展中国家人民的严重不公。在此次峰会上，习近平主席着眼于全球团结合作、携手抗疫，郑重提出了“全球疫苗合作行动倡议”，包括支持同发展中国家联合研发，加大向发展中国家提供疫苗，支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早作决定，加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，依据世界卫生组织疫苗紧急使用清单推进疫苗互认，为发展中国家获取疫苗提供金融支持等6个方面重要举措。

沈逸表示，倡议对于下一阶段持续深化全球抗疫合作具有极为重要的意义。中国将持续推动新冠疫苗成为全球公共产品，在抗击疫情、疫苗合作方面采取更多务实行动。中国将凝聚二十国集团和整个国际社会的力量，共同应对这场公共卫生危机。

针对当下全球疫情持续反复，世界经济复苏脆弱的国际环境，习近平主席对症下药、标本兼治地开出了“经济良方”，指出二十国集团要发挥国际经济合作主要论坛的作用，促进全球主要经济体间加强宏观政策协调，避免对发展中国家产生负面外溢影响。要发挥基础设施建设对经济增长的重要带动作用，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。习近平主席还在会上宣布倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，邀请二十国集团成员和相关国际组织共同参与，汇聚维护全球产业链供应链安全稳定的强大合力。

沈逸表示，习近平主席的一系列倡议立足当前，着眼长远，为解决当前困扰世界经济复苏的主要问题和关键性议题指明了方向，贡献了中国智慧，将引领全球经济治理朝着良性方向变革。各国应主动采取行动，充分把握信息技术革命推动的数字经济和新兴产业跃升的契机，共同解决当前人类发展面临的问题。

沈逸进一步指出，“中国良方”也摆明了当下的中国立场，中国将秉持负责任大国的态度，在坦诚协商、广泛共识的基础上，以高效务实的态度去抗击新冠疫情，推动世界经济复苏。

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