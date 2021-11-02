新华社罗马11月2日电 题：捍卫真正的多边主义方能有效应对全球挑战

新华社记者沈忠浩 陈占杰 付一鸣

二十国集团（G20）领导人第十六次峰会日前在罗马落幕，各方就应对新冠疫情和气候变化、推动经济复苏等全球挑战达成重要共识。在人类社会发展的关键时刻，二十国集团以合作姿态向世界发出了坚持多边主义、共同应对挑战的积极信号。正如本次峰会东道主意大利总理德拉吉所说，越是面对复杂挑战，我们越应该明白，多边主义才是解决当前一系列问题的最佳答案。

危机带来挑战，也催生合作。13年前，席卷全球的国际金融危机一度将全球经济逼向悬崖。二十国集团秉持同舟共济的伙伴精神，将世界经济拉回复苏轨道，确立了其在全球经济治理中的重要地位。13年来，二十国集团不断促进包容、普惠、平衡、可持续发展，为完善全球经济治理“开方抓药”，通过凝聚多方共识推动多边合作成果惠及全球。特别是2016年举行的二十国集团领导人杭州峰会，首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，在国际上树立起新的全球标杆。

二十国集团机制的诞生直至成为国际经济合作主要论坛，是国际社会合作应对挑战的理性选择。当前，新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济脆弱复苏，气候变化挑战突出，国际地区热点交织，全球进入新一轮动荡调整期。坚持真正的多边主义理念，进一步发扬伙伴精神，对二十国集团自身发展，使其在应对人类共同挑战的全球实践中发挥引领作用至关重要。本次峰会继续展现务实合作的精神，无论是尽快在全球范围内控制新冠疫情，还是推动全球复苏和可持续发展，罗马峰会均提出了行动指南，峰会后发布的“罗马宣言”更是明确重申多边主义和国际合作在应对疫情、推动实现绿色公平增长等方面发挥的重要作用。

作为全球第二大经济体和最大发展中国家，中国始终是二十国集团的积极参与者和有力贡献者，中国方案与中国智慧在应对全球挑战和完善全球治理中发挥了重要引领作用。峰会期间，习近平主席立足百年未有之大变局，高举构建人类命运共同体旗帜，结合二十国集团的使命责任，系统提出国际社会团结战胜疫情的正确方向、重振世界经济的可行举措、完善全球治理的长远之策。为实现加强疫苗科研合作和加大向发展中国家提供疫苗力度等目标，习近平主席又郑重提出“全球疫苗合作行动倡议”。着眼于推动世界经济稳定复苏，中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，为维护全球产业链供应链安全稳定汇聚强大合力。

中国知行合一，坚持以实际行动为经济复苏与可持续发展作出贡献。面对前所未有的新冠肺炎全球大流行，中国作为世界人口第一大国，短时间内迅速控制疫情，并迅速复工复产，为世界各国特别是发展中国家，提供了大量急需的抗疫物资和新冠疫苗；面对气候变化的严峻考验，2020年中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成了中国向国际社会承诺的到2020年下降40%至45%的目标。中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将在最短时间内，完成碳排放强度全球最大降幅。

面对人类共同的风险挑战，覆盖全球三分之二人口、汇聚全球主要发达经济体和新兴市场经济体的二十国集团，承载着国际社会广泛期待。二十国集团应当胸怀天下、不负众望，捍卫真正的多边主义，坚持开放包容，坚定致力于合作共赢。各国并肩携手，扎实行动，才能引领世界共克时艰,走向通往共同繁荣的美好未来。

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