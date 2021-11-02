人民网巴黎11月2日电 （记者李永群）在第四届中国国际进口博览会（下称进博会）开幕前夕，法国开云集团董事总经理让-弗朗索瓦·帕吕斯在接受人民网记者专访时表示，进博会为开云集团提供了开拓中国市场、并与有关各方加强战略合作的重要平台。

开云集团董事总经理让-弗朗索瓦·帕吕斯。开云集团供图

帕吕斯感谢进博会为开云集团提供了宝贵平台。他说：“进博会使开云集团得以进一步开拓中国市场并与战略合作伙伴展开深入交流。这就是开云连续参加第二、第三届进博会，并且即将参加第四届进博会的缘由。”

在前两次进博会上，开云集团具象化展示了“开创想象”的集团理念、旗下品牌各自的独特创意与卓越工艺，并分享了开云集团在可持续发展、生物多样性领域的不懈努力，包括与中国各界共同开展的公益行动。在与开云集团旗下品牌互动过程中，参观者可获得富有当代创意的感官体验。

图为2020年进博会开云集团展厅。开云集团供图

今年开云集团再度邀请奥雷·舍人建筑事务所进行展厅设计，呈现全新主题。访客进入“开云银河系”空间便可探索约20件来自各大品牌的精选作品，体会富有创意、责任感和包容性的未来精品愿景。帕吕斯说，“在开云，精品关乎文化、传承、艺术及激发想象力的世间万物，我们致力于创造充满多元化、更具包容性的世界。届时我们还将首次献映专为2021年进博会制作的视频，访客可在观影中探索开云集团旗下品牌的悠久历史。”

图为2021年进博会开云集团展厅。开云集团供图

近年来，中国精品市场逆势增长。帕吕斯表示，中国市场率先走出新冠疫情阴霾，重获增长势头。疫情暴发以来，开云见证了旗下品牌在中国的销售逆势增长和中国市场电商销售的强劲增长，多数品牌的营业额已超越疫情前。帕吕斯认为，以往中国游客到境外旅行购买精品，如今这一需求已回流中国本土，使中国国内精品市场大为获益。

帕吕斯强调，“中国政府继续采取措施保护人民健康，同时聚焦经济和社会发展目标。中国消费市场稳定并持续地向高端消费发展，这一长期趋势并未受疫情影响。疫情前后，消费者态度稳健，这无疑是中国民众对政府和经济充满信心的体现。”

自1974年首家精品店落地香港以来，开云集团深耕中国市场逾40载。帕吕斯认为，疫情期间，由于政府的有利举措和经济全面复苏，中国消费者信心依然强劲。如今开云集团旗下品牌的门店遍布中国40多个城市，集团将继续加大在中国投资，开设新门店，加快线上布局。开云集团将一如既往积极参加中国政府举办的各种经贸盛会，如连续亮相上海进博会、参加今年在海南举行的首届中国国际消费品博览会等。

在积极开拓中国市场同时，开云集团还积极投身慈善事业。2013年，开云集团掌控人皮诺家族成功运作将圆明园十二生肖兽首中的鼠首和兔首归还中国，如今鼠首和兔首在北京国家博物馆展出。帕吕斯表示，“皮诺家族这一举动意在向中国人民表达由衷的尊敬和诚挚的感情，以及保护艺术与文化的决心”。

2020年1月，开云集团向湖北省红十字会捐款人民币750万元。今年7月，开云集团又向河南省红十字会捐款500万元。善款除用于向前线医护人员提供急需医疗援助外，还投入与红十字会和当地公益组织共同开展的宣传教育活动，旨在增强公众对生物多样性的意识。

开云的目标是在创意、创新、可持续发展和长期绩效方面成为最具影响力的精品集团，在实现这一目标及激发潜能方面，中国市场将发挥关键作用。为此，开云积极与中国合作伙伴开展创新战略合作，在中国开展企业社会责任和环境责任项目，在精品和创新领域与众多合作伙伴建立了长期合作关系，传递“开创想象”的集团理念。

自2014年以来，开云集团与清华大学开展项目合作，并就可持续发展展开积极对话。今年底，开云集团还将携手中国合作伙伴共同举办新一届开云可持续创新先锋奖颁奖典礼，表彰并支持致力于为全球时尚行业提供创新和可持续解决方案的中国初创企业。获奖企业不但将赢得10万欧元奖金，还将在国际舞台上获得曝光度和支持，与全球知名公司、机构开展项目合作。

开云还致力于促进在中国的人才培养，针对高校毕业生开展“跨品牌零售菁英管理”项目，提供培训服务，帮助毕业生在中国零售行业加速攀登职业阶梯。

此外，开运集团创立了旨在弘扬女性在文化与艺术领域所取得成就的“跃动她影”项目。2019年戛纳电影节期间，开云将该奖项授予演员巩俐。项目还携手西岸美术馆及蓬皮杜中心在上海举办了舞蹈节。

Kering中文译为“开云”，意指拨云开雾，为想象和创意开启无限空间。帕吕斯认为，为实现碳中和目标、应对整个行业面临的挑战，创新必不可少。唯有在原材料、生产流程、回收利用、新商业模式等方面创新不止，方可实现开云集团的社会和环境目标，实现全球精品行业的可持续发展。

(责编：崔译戈、常红)