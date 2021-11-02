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第四届进博会丨澳零售业巨头：进博会为我们带来商机

2021年11月02日17:19 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼11月2日电（记者郝亚琳 刘诗月）澳大利亚零售业巨头澳沃氏集团国际部总经理安德鲁·古迪日前接受新华社记者采访时表示，中国国际进口博览会帮助该集团提升了在中国市场的品牌知名度，并带来一系列商业发展和渠道拓展机会。

　　“中国是澳沃氏的一个重要市场，进博会为我们向中国消费者展示品牌、介绍高质量产品提供了独特平台。”古迪说。

　　澳沃氏集团有着近百年历史，旗下业务涉及超市、百货、金融等多个领域，拥有澳大利亚最大连锁超市之一伍尔沃思。该集团进入中国市场已有5年多时间。

　　据介绍，该集团为今年进博会准备了一系列新产品，包括健康食品、家居清洁用品、婴儿用品、护肤品及宠物食品等多个种类，还特别针对有特殊饮食要求的人群推出了不含麸质、乳糖或乳制品的食品。

　　“我们的产品力求体现日常百货领域不断变化的消费需求，希望通过进博会，将高品质、健康、安全的产品带给中国消费者。”古迪说，澳沃氏将继续开拓创新，研发新产品，以满足中国消费者不断变化的需求，追求在中国市场的长期发展。

(责编：崔译戈、杨牧)

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