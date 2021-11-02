人民网讯 11月1日，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办的全球治理论坛（2021年冬季）《全球雄心：中国推进国际话语体系变革的机遇与挑战》报告发布暨研讨会成功举行。

报告指出，当前西方话语霸权陷入前所未有之颓势，但霸权护持之势仍在。21世纪以来，继经济实力结构出现东升西降的变局后，西方领衔的国际话语体系也出现了松动。特别是近年来，包括国际金融危机、特朗普“美国第一”政策、“弗洛伊德事件”以及美国撤军阿富汗在内的等各类事件暴露了美国的谎言，2020年新冠疫情中欧美的糟糕表现，也使得西方话语霸权出现自工业革命以来从未有过的瓦解苗头。

以自由、民主、人权为主体概念的西方话语霸权陷入了前所未有的公信力危机，以秩序、生命、发展为核心理念的中国话语影响力空前提升美国经济制度、对外政策与社会治理近年来的屡屡失败，以及美国媒体对华歪曲式报道的公信力丧失，让世界越来越多地把目光投向于中国发展，并试图了解中国成功背后的奥秘。加之近年来中国提供国际公共产品的增多，中国话语力量的崛起，尤其是中国思想、方案与智慧在国际话语主流体系中出现频率越来越高，也就成了水道渠成的事情。

报告提到，目前中国话语力量空前提升，但中西话语之争日益激烈。未来的中外话语之争，肯定会面临着各类版本的“中国威胁论”、层出不穷的“词汇陷阱”、日益白热化的“舆论战争”。在可预见的将来，中国话语处在西方强势地位的压制下，仍是常态。在对外传播上，中国仍然需要相当长时间的观念转变、艰苦奋斗与迂回斗争。

报告强调，重塑全球话语，面对已全面展开的国际话语权之争，中国官方、媒体、智库、学者都需要重拾当年中国人民志愿军的气概和雄心，对内释放活力、改革机制，对外善于斗争、敢于解构，最终打破的西方话语霸权，重塑有利于世界和平发展的全球话语。

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