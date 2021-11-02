新华社惠灵顿11月2日电 通讯：新西兰企业踊跃参与进博会拥抱商机

新华社记者卢怀谦 陈正安

第四届中国国际进口博览会尚未开锣，新西兰乳制品行业龙头企业恒天然集团已经率先签约第五届进博会。恒天然的这一举动，代表了不少新西兰出口企业对中国市场的信心和期待。

新西兰贸易发展局大中华区负责人安德鲁·怀特介绍说，今年有20多家新西兰企业通过新西兰中国商会报名加入该机构在本届进博会上的新西兰展馆。此外，还有恒天然等品牌独立参展。

像恒天然这样连续参会的新西兰企业不在少数。新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊·范登·胡尔克是进博会的 “四朝老友”。他说，得益于贸易便利化政策和进博会溢出效应，纽仕兰鲜奶目前的周销量是参与进博会前的10倍。

“疫情之下，进博会这场来自中国的经贸盛会显得弥足珍贵。”他说，中国有效控制了疫情并一贯实行对外开放政策，中国巨大的市场为国际企业提供机会，也将推动世界经济复苏。

自今年1月中国与新西兰签署自贸协定升级议定书以来，中新两国贸易额进一步增长。今年虽然受到新冠疫情影响，新西兰对华出口，尤其是奶制品、肉类和木材出口仍保持良好势头。

进博会为世界各国企业提供了展示自身形象、提升知名度、结识新客户的难得机遇。新西兰肉类采购、加工和销售企业银蕨农场公司今年是第四次参加进博会。公司首席执行官西蒙·利默说：“进博会拉近了我们与客户和消费者的距离，让我们第一时间了解到中国消费者喜好。我们还通过进博会平台结识了一些优质合作伙伴。”

随着进博会全球影响力持续上升，众多新西兰企业尝到甜头后成为回头客，越来越多同行跟随加入。

今年是新西兰米尔果园的进博会首秀，果园总经理尼克·怀特说：“多年来，我们见证了中国经济的惊人发展。尽管当下疫情依旧肆虐，我们对中国市场仍充满信心。”

新西兰商学院院长黄伟雄表示，疫情压力之下，中国坚持举办进博会，展示了继续扩大对外开放的魄力，为世界经济注入更多新动能，在促进全球贸易和经济复苏中体现负责任大国的担当。中新两国经济依存度高，互补性强。可以预见，在进博会和中新自贸协定升级的加持下，中国市场在新西兰企业复苏道路上将扮演重要角色。

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