十三届全国人大常委会第三十一次会议10月23日表决通过了《中华人民共和国陆地国界法》（以下简称陆地国界法）。这部法律自2022年1月1日起施行，引发外国媒体高度关注。路透社24日称，这部法律不一定会改变中国处理边境安全的方式，但它反映出中国对自己管理边境的能力越来越有信心。《印度教徒报》称，印度和不丹是目前与中国有陆地边界争端的仅有的两个国家，中国与其他12个陆地邻国都已经划定了边界。10月14日，中国和不丹签署了一份谅解备忘录，确立了加快边界谈判的三步走路线图。而中国和印度在争议地区的争端仍在持续。

路透社称，这是中华人民共和国成立72年以来首次制定专门法律，具体规定如何管理和守卫与14个国家共享的陆地边界。陆地国界法共7章62条，其中第二十二条规定，中国人民解放军、中国人民武装警察部队应当在边境开展边防执勤、管控，组织演训和勘察等活动，坚决防范、制止和打击入侵、蚕食、渗透、挑衅等行为，守卫陆地国界，维护边境安全稳定。该法还规定，周边发生战争或者武装冲突可能影响国家边防安全稳定时，国家可以封控边境、关闭口岸。

《日经亚洲评论》24日称，中国出台这部法律的背景是，目前，中国与印度之间的紧张关系因领土争议而加剧。中国陆地国界法规定，禁止任何个人非法越界。非法越界人员行凶、拒捕或者实施其他暴力行为，危及他人人身和财产安全的，执法执勤人员可以依法使用警械和武器。此外，塔利班掌权后，阿富汗局势仍然不稳定，北京担心极端分子可能进入中国，新法律将有助于监控试图从阿富汗、塔吉克斯坦等国进入中国的。

陆地国界法第二十三条规定，边境省、自治区的各级人民政府统筹资源配置，加强维护国界安全的群防队伍建设，支持和配合边防执勤、管控工作。这尤其引起印度媒体的关注。《印度斯坦时报》称，中印争议地区军事紧张局势仍在持续之际，该法正式将中国陆地边境的军事防卫与改善边境地区的社会和经济发展相结合，进一步加强了解放军与边境地区平民密切合作的政策。报道同时关注到，新法还规定，中国坚持平等互信、友好协商的原则，通过谈判与陆地邻国处理陆地国界及相关事务，妥善解决争端和历史遗留的边界问题。印度和中国的这轮边境争端已经持续了17个月，印军总参谋长拉瓦特23日称，由于印中之间存在猜疑，边境争端需要长时间才能解决。（环球时报记者 王逸）

来源：环球时报

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