外交部发言人汪文斌就美发布新冠病毒溯源问题解密版报告答记者问。

问：10月29日，美国国家情报总监办公室发布了新冠病毒溯源问题解密版报告，请问中方对此有何评论？

答：在美国情报部门8月发布这份所谓溯源问题解密版报告摘要时，中方就表明了坚决反对的态度。谎言重复一千遍仍然是谎言。这份报告无论发布多少遍、炮制多少版本，也改变不了其彻头彻尾的政治报告和虚假报告的性质，毫无科学性和可信度。

新冠病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。美国情报部门劣迹斑斑，造假、欺骗伎俩世人皆知。

近期，80多个国家已经以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，明确表明了反对溯源问题政治化，维护中国-世卫组织联合研究报告的立场。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。这是国际社会的正义声音。

但美方置国际公义于不顾，仍执迷于政治操弄和情报溯源，这只能进一步损害全球溯源科学合作，进一步破坏国际抗疫合作，带来更多的生命损失。

美国现在应该做的是，停止对外甩锅推责，把精力放在国内抗疫和全球合作上来。停止政治操弄，为全球科学家开展溯源合作创造条件。停止攻击抹黑中国，回应国际社会合理关切，接受世卫专家访问，并开放德特里克堡生物实验室以及生物实验基地。（总台央视记者 孔琳琳）

来源：央视新闻客户端

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