人民网讯 11月2日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院上海合作组织研究中心、社会科学文献出版社共同主办的《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2021）》发布会在北京顺利举行。

《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2021）》是由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所和中国社会科学院上海合作组织研究中心共同编写的有关上海合作组织发展情况的年度研究报告。本年度报告为本系列的第13本。

报告指出，未来5至10年是上合组织发展的关键期和机遇期。总体上看，未来有利于上合组织政治合作的积极因素仍明显大于负面因素。尽管面临多重挑战，上合组织地区有望保持基本稳定，为政治合作提供有利前提。上合组织成员国尤其是中亚成员国经受住了独立以来各种风险的考验，执政能力普遍增强，并对各种隐患和反对势力严加预防，地区有望保持政局稳定。大国在上合组织地区的竞争虽出现激化，但只要中俄保持和加强战略协作，各国坚持既定的外交方针，上合组织地区局势就不会出现大的动荡。

报告认为，成员国构建命运共同体意识明显增强，从2018年开始，上合组织峰会宣言明确确认构建人类命运共同体为上合组织的共同理念，抗疫、经济重建和应对美军撤离后阿富汗局势的共同需求则使成员国的共同体意识得到进一步巩固，从而为上合组织政治合作提供了强大的理论指导和方向指引。

报告指出，上合组织成员国之间的差距和分歧趋于缩小，共识逐渐累积，共性日渐增加，为上合组织政治合作平添助力。2017年，中俄签署《中华人民共和国商务部与俄罗斯联邦发展部关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》，2018年5月，中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，标志着双方进入制度对接合作的新境界。近年来中亚国家合作呈现积极态势，影响各国关系的边界、水资源等“老大难”问题开始解冻，各国均支持多边主义，积极改善营商环境，区域合作获得新动能，上合组织以构建人类命运共同体为目标的政治合作前景看好。

本次报告由总报告、重要会议、政治合作、安全合作、经济合作、人文合作、上合组织与世界七大部分组成，并附录有2021年上海合作组织大事记，共有22篇文章。2021年是上海合作组织成立20周年，因此本报告系统地梳理了上海合作组织成立二十年来在各个领域取得的成就、面临的挑战，并预测了本组织未来的发展前景。此外，本报告以2020年上海合作组织发展为主要线索，全面梳理并深入分析了地区和国际形势变化，力求从整体上把握上海合作组织2020年的发展态势、发展特点、取得的成就以及面临的问题。

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