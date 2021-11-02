新华社德黑兰11月1日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德1日对以色列的“威胁”发出警告，表示以色列应清楚自身的局限性和伊朗的能力。

哈提卜扎德在例行记者会上，针对“以色列批准15亿美元预算用于对抗伊朗核计划”这一事件表示，伊朗从未排除或忽视以色列对地区稳定与安全构成的威胁，增加地区不安全和不稳定是其政权的根本性质。

他表示，以色列非常清楚自身的局限性和伊朗的能力，也知道伊朗不会拿自己的安全问题开玩笑。

哈提卜扎德还对近日以色列等国军机在中东敏感地区的飞行进行了谴责，认为这一行为具有挑衅性，伊朗会对此密切关注并跟踪。

10月31日，以色列等国战斗机与一架美国轰炸机一起飞越中东海上要道，包括伊朗南部的霍尔木兹海峡。

以色列总理贝内特近期在联合国大会一般性辩论上表示，以色列不会允许伊朗获得核武器，称伊朗的核计划已经到了一个分水岭，以色列的容忍度也是同样的。伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万希近日表示，以色列对伊朗核计划的威胁日益增加，安理会应对以色列采取行动。

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