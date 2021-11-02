新华社北京11月2日电 英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯11月1日就英法捕鱼权争端说，法国必须在48小时内收回对英方的威胁，否则英方将采取行动。

就英国脱离欧洲联盟后，法国渔船在英国海域的捕鱼权问题，两国已争执数月。法国政府10月27日说，如果英方不向更多法国渔船发放捕鱼许可证，法方将从11月2日起禁止英国渔船进入法国部分港口，并对英方渔船、产品和往返英国的卡车加强检查。法方同时说，正在准备第二轮措施，不排除重新考虑对英国的供电问题。

争端主要涉及的海域位于英吉利海峡西南部海峡群岛附近。海峡群岛由泽西岛、根西岛及两者附属岛屿组成，是英国属地，但距离法国更近，供电依靠法国。

特拉斯1日接受英国天空新闻频道采访时说：“法方发出蛮不讲理的威胁，包括针对海峡群岛和我方渔业（的威胁）。法方必须收回这些威胁，否则我方将利用与欧盟贸易协定中的机制，采取行动。”

路透社解读，特拉斯所说行动，是指根据英国与欧盟的贸易协定提起法律诉讼。

特拉斯说：“法方做法不公……如果有人在贸易协定下做法不公，你有权采取反制行动，寻求赔偿措施。如果法方不收回（威胁），我方就会那样做。”

被问到法方须在何时收回威胁，她说：“这件事必须在接下来48小时内解决。”

法国政府今年9月指责英国政府及英属泽西岛和根西岛两地的自治政府仅向法方部分渔船发放了捕鱼许可证。英方则说，法方渔船需提供2016年以前就在英方海域捕鱼的证明，才能获得许可证。按照路透社的说法，英国渔民担心法国渔船“夺尽”他们的利益，因而要求英国政府出台上述规定。

英国首相鲍里斯·约翰逊和法国总统埃马纽埃尔·马克龙10月31日在二十国集团领导人会议期间会晤，重点讨论了捕鱼权问题，但分歧未减。会晤结束后，约翰逊说，英方关于捕鱼权的立场未变；马克龙说，如果英方不转变立场，法方将于11月2日按时采取措施，他希望英方“明天有积极反应”。

媒体评述，英国2016年决定“脱欧”以来，法英关系时常出现不睦，不久前因英国与美国、澳大利亚的核动力潜艇协议而更显紧张。美、英、澳9月宣布建立三边安全伙伴关系，计划开展核潜艇合作。澳方随后宣布取消与法国所签购买常规动力潜艇的协议。法国对此反应强烈。（吴宝澍）

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