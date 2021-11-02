新华社哈瓦那11月1日电（记者林朝晖）据古巴公共卫生部11月1日发布的数据显示，古巴当日新增新冠确诊病例633例，新增死亡病例4例，这两个数据都是自今年7月中旬以来的最低值；累计确诊952634例，累计死亡8240例。

由于疫情持续缓解，古巴政府已取消大部分与疫情相关的限制措施，全国公共汽车、火车和渡轮服务也于1日恢复运营。

古巴政府目前正在努力加快为民众接种自主研制的“阿夫达拉”“主权02”“主权plus”三款疫苗，以期在11月15日全面开放边境和旅游业之际，建立起全民免疫屏障。

数据还显示，截至目前，古巴全国1120万人口中已有64.9%完成全程三剂疫苗接种。

公共卫生部全国流行病学部门负责人弗朗西斯科·杜兰在当天有关疫情的例行新闻发布会上表示，古巴疫情持续缓解，主要得益于疫苗的大规模接种。他还宣布，由于疫情已经缓解，此后的每日疫情新闻发布会改为仅在每周一举行一次。

古巴政府计划于本月完成对其90%人口的疫苗接种，于今年底完成全民疫苗接种。自11月7日起，进入古巴的旅客将不再需要在指定酒店强制隔离。自11月15日起，古巴学校将全面开始线下教学。与此同时，旅客将可仅凭新冠疫苗接种证明入境，无需再进行核酸检测。没有疫苗接种证明的18岁以上旅客将需要提供72小时内核酸检测阴性证明，方可入境。

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