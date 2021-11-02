新华社联合国11月1日电（记者王建刚）联合国秘书长苏丹问题特别代表兼联合国苏丹过渡时期综合援助团团长弗尔克尔·佩尔特斯11月1日说，在苏丹军方军事接管苏丹一周后，多项调解努力正在进行。

佩尔特斯当天在苏丹首都喀土穆通过远程视频方式出席纽约联合国总部举行的记者会。他表示，在军方接管后，苏丹局势“稳定但非常紧张”，他与过渡政府总理哈姆杜克多次会面，后者目前被软禁在其住所。同时，多项谈判正在喀土穆进行。

佩尔特斯说，联合国继续在苏丹发挥斡旋作用，并支持部分会谈，“我们正在与非常广泛的政治领域的所有苏丹人接触”。此外，联合国还就此问题与非洲联盟及其他国际机构合作。他表示，希望“解决方案的轮廓”在未来几天出现。

10月25日，苏丹军方宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府。苏丹过渡政府总理办公室同日发表声明说，哈姆杜克在其位于喀土穆的居所“遭绑架”，被带至苏丹武装部队总司令布尔汉的家中。26日晚，哈姆杜克与夫人返回居所。联合国安理会随后发表媒体声明，敦促苏丹恢复由文职官员领导的过渡政府。

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