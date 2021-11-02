新华社莫斯科11月1日电（记者黄河）俄罗斯总理米舒斯京11月1日批准了《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》。该战略称，俄罗斯将在经济可持续增长的同时实现温室气体低排放，并计划到2060年之前实现碳中和。

据俄政府网站发布的消息，《战略》对俄罗斯低碳发展和减排前景提出以提高森林等生态系统固碳能力、实现能源转型为基础的“目标计划”。俄将按照“目标计划”中的发展路径实现减排和碳中和，确保俄在全球能源转型背景下的竞争力和可持续经济增长的同时，实现经济“脱碳”发展。

依据上述计划，俄罗斯将在实现经济增长同时达到温室气体低排放目标，即到2050年前俄温室气体净排放量在2019年该排放水平上减少60%，同时比1990年的这一排放水平减少80%，并在2060年前实现碳中和。

《战略》指出，俄罗斯计划支持低碳和无碳技术的应用和拓展，刺激二次能源使用，调整税收、海关和预算政策等。同时，俄罗斯还将发展绿色金融，采取措施保护和提高森林以及其他生态系统的固碳能力，提升温室气体回收利用技术。

俄罗斯经济发展部将在6个月内制定实施《战略》的行动计划。米舒斯京表示，气候项目最早将于明年起开始落实。俄罗斯最早将于2023年启动企业强制性碳报告制度。

(责编：崔越、燕勐)