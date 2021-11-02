人民网联合国11月1日电 （记者李晓宏）当地时间11月1日，第76届联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）表决通过“不首先在外空放置武器”决议和“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”决议。两份决议均写入中方提出的“人类命运共同体”理念。中国出席联大一委代表团团长、常驻联合国副代表耿爽在表决前发言，针对个别国家质疑“人类命运共同体”理念并要求对相关段落进行分段表决阐明中方立场，强调阻拦该理念写入联大决议的图谋连续三年遭到挫败，希望个别国家明白事不过三的道理，不要再制造对立、自讨没趣，并早日摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，致力于真正的多边主义，维护会员国团结，同各方一道推进一委工作，推进裁军进程。

耿爽表示，中方支持联大一委协商一致通过“不首先在外空放置武器”和“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”决议草案。但令人遗憾的是，有国家再次要求对这两份决议草案中包含“人类命运共同体”表述的有关段落进行表决。在过去两年的表决中这一理念均获得多数支持，得以写入决议。在这种情况下，个别国家今年仍执迷不悟，不思悔改，刻意破坏团结、挑起对抗，让人极为失望。不久前，有国家在这个大厅里声称各国命运与共，无意寻求新冷战，无意制造分裂。那为什么又要在一委挑战“人类命运共同体”这一受到广泛欢迎和普遍赞誉的理念呢？难道仅仅因为这是中国提出的倡议吗？

耿爽指出，外空是全球公域，事关各国民众利益。“人类命运共同体”理念强调各国利益紧密相连、人类命运休戚与共。这与和平利用外空、不首先在外空放置武器、防止外空军备竞赛等国际共识完全契合，充分反映了各国共同维护外空安全的美好愿望。这一理念写入外空决议完全正当合理。中方呼吁各国代表团对两份决议草案相关段落投赞成票。我们相信，在多数国家的支持下，“人类命运共同体”理念将再次写入一委决议，个别国家的阻拦图谋将再次遭到挫败。

耿爽表示，中国有句俗话叫“事不过三”。我们希望个别国家明白这个道理，明年不要再制造对立、自讨没趣了。更为关键的是，要早日摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，致力于真正的多边主义，维护会员国团结，同各方一道推进一委工作，推进裁军进程。

“不首先在外空放置武器”决议和“防止外空军备竞赛的进一步切实措施”决议系联大一委传统决议。自2017年起，“人类命运共同体”理念一直写入两份决议。个别国家自2019年起要求对决议含有这一理念的段落进行分段表决，但均遭挫败。个别国家今年再次提出这一要求，结果第三次以失败告终。

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