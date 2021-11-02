新华社德黑兰11月1日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德1日表示，美国、英国、法国和德国四国领导人日前有关伊朗核计划的声明是“非建设性的”。

哈提卜扎德表示，四国领导人的声明是“非建设性的”，不符合现实。伊朗核活动属“和平性质”，伊朗不寻求制造核武器，核武器在伊朗国防战略中“没有位置”。

哈提卜扎德还表示，当前的僵局是美国和欧洲三国不负责任、不履行承诺以及违反联合国安理会第2231号决议造成的。

据报道，美英法德四国领导人10月30日在二十国集团领导人罗马峰会期间举行会晤并发表联合声明，对伊朗核计划表示担忧，称伊朗加快了“挑衅性核活动”的步伐。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗副外长巴盖里日前表示，伊朗同意在11月底前重启伊核谈判，新一轮谈判的唯一目标是“解除美国对伊朗的残酷和非法制裁”。

(责编：崔越、燕勐)