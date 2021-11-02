新华社亚的斯亚贝巴11月1日电（记者汪平）埃塞俄比亚政府1日说，“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装日前在该国北部阿姆哈拉州杀死100多名平民。

埃塞政府发言人莱盖塞·图卢当天表示，“提人阵”武装10月31日晚渗透到阿姆哈拉州孔博勒查镇，杀死100多名青年。孔博勒查是一座工业重镇，位于阿姆哈拉州与提格雷州交界处。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，埃塞总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外，此后两党矛盾不断加剧。

去年11月4日，“提人阵”武装分子袭击驻守在提格雷州的国防军基地，埃塞政府随即宣布对“提人阵”发起军事行动，并在11月底宣布控制提格雷州首府默克莱市，“提人阵”转向游击战。今年6月底，埃塞政府宣布在提格雷地区实施单方面停火并撤离默克莱市，“提人阵”随后重新控制提格雷州大片地区。此后，埃塞政府军与“提人阵”武装之间战斗加剧。

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