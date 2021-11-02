本报记者 李 强

2021中德经济合作论坛近日在中德（常州）创新产业园和德国慕尼黑两地以视频连线方式举行。来自中国、德国、奥地利的企业家及政府、科技界人士与会，共同讨论中德经贸投资合作新机遇。

近年来，中德双边贸易总额屡创新高。今年上半年，两国贸易额同比增长34.2%，达到1128.8亿美元，全年贸易额有望取得新突破。中德（常州）创新产业园已集聚德资企业40家，总投资超过9亿欧元。巴伐利亚州经济部代表马库斯·伊德表示，巴伐利亚与中国经贸关系密切，期待德中充分挖掘合作潜力，让经济合作更加深入。

德国埃齐放射及医药科技股份公司是全球知名医疗、科学和工业用同位素提供商。疫情防控期间，该公司通过视频连线等方式完成了在中德（常州）创新产业园投资数千万欧元的建厂决策。公司相关负责人约恩·奈表示，鉴于中国医疗产品市场持续增长，不少医院对创新医疗技术的需求扩大，公司将不断扩大在华投资合作。

主要从事汽车电缆组件生产的德国迈恩德公司于2019年进驻产业园。该公司全球副总裁博尔科夫斯基介绍，他们位于常州的工厂2019年7月开工，2020年8月一期2.3万平方米厂房完工，9月开始向中国客户供货，到年底即实现向海外客户供货。公司对在华业务充满信心，计划在产业园开启二期项目，建设1万平方米厂房，以进一步扩大生产能力。

“尽管新冠肺炎疫情给经济带来冲击，德国企业对华投资热情不减。”罗兰贝格企业管理咨询公司高级合伙人迈克尔·吕格在论坛推介会上表示。德国变压器制造商埃斯杰贝集团法务总监吕迪格·温哈特说：“疫情没有改变集团在华业务发展规划。2020年我们的业务开展得非常成功，2021年业务预期会进一步拓展。”

（本报柏林11月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 17 版）

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